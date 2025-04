DIRETTA CREMONA TRIESTE: OBIETTIVI DIVERSI!

Ci fa compagnia dalle ore 20:00 di lunedì 28 aprile la diretta Cremona Trieste, una partita che rientra nel programma della 28^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 e che mette di fronte due squadre con obiettivi diversi, come è ovvio se guardiamo ad una classifica nella quale i giuliani hanno fatto il doppio dei punti della Vanoli. Partendo dalla formazione lombarda, Cremona lo scorso weekend ha perso a Milano e dunque deve ancora fare i conti con la salvezza: già dopo la vittoria contro Varese scrivevamo di come l’obiettivo fosse vicino e lo scenario non è cambiato, perché nel frattempo hanno perso anche Scafati e Pistoia.

Basta dunque una vittoria per festeggiare la permanenza in Serie A1, o comunque che una delle due rivali perda: la diretta Cremona Trieste potrebbe essere il momento buono per tagliare lo striscione di un traguardo che in questa stagione è sempre stato particolarmente complicato da andare a prendere ma che adesso è alla portata, l’avversario di questa sera al PalaRadi è tosto ma tutto sommato ci sono le possibilità perché la Vanoli conduca la barca in porto, sarà il parquet a dirci tra poco se le cose andranno proprio in questo modo.

DIRETTA CREMONA TRIESTE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Non avremo una vera e propria diretta tv per Cremona Trieste, che sarà fornita sulla piattaforma DAZN a tutti i suoi abbonati con una visione in diretta streaming video.

DIRETTA CREMONA TRIESTE: GIULIANI QUASI AI PLAYOFF

Avvicinandoci alla diretta Cremona Trieste possiamo parlare anche della squadra giuliana, che allo stesso modo va a caccia del suo obiettivo: i playoff sono ad un passo per una Trieste che, battuta in casa da Trento, è rimasta a 32 punti e al settimo posto in classifica ma non ha pagato dazio grazie alle sconfitte congiunte di Venezia e Tortona. Anche in questo caso manca un solo successo, che potrebbe arrivare stasera: questo perché la doppia sfida diretta contro la Bertram è a favore, e anche in caso di arrivo a tre squadre sarebbero i piemontesi a rimanere al nono posto per classifica avulsa.

Possiamo allora dire che Trieste abbia l’obiettivo post season in tasca e che debba solo stabilire in che posizione chiuderà la regular season; Jamion Christian comunque non potrà fare calcoli o “scegliere” l’avversaria perché in questo momento le prime cinque posizioni del campionato possono essere totalmente stravolte, dunque si tratta di chiudere nel migliore dei modi anche per lanciare un segnale alle rivali, vincere aiuta a vincere ed è quello che Trieste proverà a fare anche questa sera, sapendo di avere di fronte una squadra come Cremona che ha forte motivazioni e al PalaRadi se la giocherà con il sostegno di un pubblico molto caldo.