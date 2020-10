Diretta Cremona Varese/ Streaming video tv: derby lombardo! (basket A1)

DIRETTA CREMONA VARESE: SFIDA DAL RISULTATO INCERTO!

Cremona Varese, che sarà diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Denny Borgioni e Gianluca Capotorto, si gioca alle ore 20:30 di sabato 17 ottobre presso il PalaRadi: siamo nella 4^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021, e si tratta di un altro derby lombardo che però a differenza di altri non era andato in scena in Supercoppa, visto che la Vanoli era inserita nel girone dell’Emilia Romagna. Vanoli che nell’ultimo turno ha fatto un enorme colpo, andando a vincere sul parquet della Virtus Bologna: non c’era modo migliore per prendersi i primi punti in classifica e certificare la propria iscrizione alla corsa per la salvezza, che quest’anno sarà particolarmente dura. Rendimento opposto per la Openjobmetis, che ha iniziato il suo campionato vincendo le prime due partite ma poi ha perso il derby casalingo contro Cantù, facendosi rimontare nell’ultimo periodo. Sarà allora interessante valutare quello che succederà nella diretta di Cremona Varese, match che potrebbe essere più equilibrato del previsto e in attesa del quale possiamo sicuramente fare qualche valutazione legata ai temi principali.

DIRETTA CREMONA VARESE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Cremona Varese come detto è particolarmente interessante: si affrontano due squadre che oscillano tra la possibilità di giocare i playoff e la ricerca della salvezza come obiettivo minimo. Le prime due vittorie contro Brescia e Fortitudo Bologna hanno forse portato un eccessivo entusiasmo in seno alla Openjobmetis, tornata subito sulla terra con il ko nel derby; certamente il roster messo a disposizione di Massimo Bulleri (o meglio di Attilio Caja, prima che fosse esonerato) ha alcune qualità che possono portare i prealpini nelle prime otto posizioni della classifica, ma bisogna anche pensare che economicamente la società non è certo tra le prime in Italia e che il traguardo minimo che si è prefissata è quello di confermare la categoria. Stesso discorso per la Vanoli, che forse deve rinunciare alle ambizioni di crescita: vincitore della Coppa Italia nel 2019, Cremona ha rischiato di non iscriversi a questa stagione e ora di fatto naviga a vista, però il colpo della Segafredo Arena è stato importante anche e soprattutto per la fiducia e per capire di potersela giocare. Non con la Virtus sul lungo periodo, ma magari per i playoff sì…

