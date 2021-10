Diretta Cremona Varese/ Streaming video tv: derby molto delicato (basket A1)

DIRETTA CREMONA VARESE: CLASSICO DERBY LOMBARDO!

Cremona Varese, partita diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Denny Borgioni e Edoardo Gonella, va in scena al PalaRadi alle ore 19:30 di domenica 17 ottobre: derby classico per la 4^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022, le due squadre si ritrovano per l’ennesima volta – già la terza in stagione, per esempio – e vanno a caccia di una vittoria che sarebbe importante in chiave salvezza. Entrambe guardano ai playoff; tuttavia la Openjobmetis, dopo la vittoria all’esordio, ha già dovuto affrontare Virtus Bologna e Milano e ha perso in entrambi i casi, pur se contro l’Olimpia è stata spesso in vantaggio e ha avuto il tiro per andare all’overtime.

Anche la Vanoli ha vinto una sola partita in questo campionato, e dunque ha bisogno di risalire la corrente; nell’ultimo turno ha segnato solo 68 punti e perso alla BLM Group Arena – contro una Trento che fin lì aveva solo sconfitte in stagione – anche per questo motivo il riscatto è quasi necessario ma non per questo sarà semplice. Sarà interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Cremona Varese, che si gioca tra poco; nell’attesa noi possiamo tracciare alcuni dei temi principali che sono legati a questa partita del PalaRadi.

DIRETTA CREMONA VARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Varese non sarà una di quelle che per questo turno di campionato sarà trasmessa sui canali della nostra televisione. L’alternativa classica, riservata comunque agli abbonati, è quella di affidarsi al broadcaster Discovery + che, da questa stagione e come ormai abbiamo imparato, è diventato fornitore ufficiale del campionato e dunque manderà in onda la partita in diretta streaming video, consentendovi di utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

DIRETTA CREMONA VARESE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Cremona Varese ci presenta dunque un derby diventato tradizionale nel corso degli anni: le due squadre erano avversarie anche nella LegaDue del 2008-2009, quando l’allora Cimberio aveva ottenuto la promozione diretta mentre la Vanoli, all’epoca di stanza a Soresina, si era presa il pass attraverso i playoff. Adesso chiaramente il contesto è diverso: si gioca innanzitutto per la salvezza, ma come abbiamo detto entrambe le società sanno di poter aspirare ad un posto nei playoff pur avendo a disposizione un budget limitato.

La partita di questa sera rappresenterà anche un bell’incrocio tra due allenatori giovani come Paolo Galbiati e Adriano Vertemati, con il primo che ha già una Coppa Italia in bacheca e il secondo che vuole fare il salto di qualità anche al piano di sopra, dopo le belle cose mostrate in Serie A2. Difficile capire sulla carta e a bocce ferme chi potrebbe prendersi la vittoria; al PalaRadi in Supercoppa aveva vinto la Vanoli, ma la Openjobmetis aveva condotto le danze a lungo giocando un gran primo tempo e dunque la diretta di Cremona Varese potrebbe far registrare facilmente un successo esterno per i biancorossi. Non resta che affidarci al parquet per scoprire come andrà…

