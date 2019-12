Diretta Cremona Varese/ Streaming video tv: grande anticipo al Pala Radi (basket A1)

Cremona Varese, diretta dal trittico arbitrale Filippini-Baldini-Morelli, è la partita di basket valida per la 14^ giornata di Serie A1: palla a due sul parquet del Pala Radi fissato per le ore 20,30. Il 14^ turno di andata del primo campionato di basket si accende oggi con l’anticipo e la diretta tra Cremona e Varese, atteso derby tra un capo e l’altro della regione Lombardia, dove pure fanno ben gola i tre punti messi in palio. Ricordiamo bene che entrambi i club stanno lottando ora nella parte centrale della graduatoria, ma visti i distacchi minimi, basta poco per salire già in zona play off nella graduatoria della Serie A1. Tenuto poi conto che ormai mancano appena due giornate per la chiusura della stagione di andata. capiamo bene che vi è la massima convinzione oggi per agguantare punti preziosissimi in vista della disposizione del tabellone della Coppa Italia 2020.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Varese non è una di quelle che sono trasmesse dalla televisione italiana per questo turno di campionato: dunque l’appuntamento rimane quello classico con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce ai suoi abbonati tutte le sfide della Serie A1 di basket. L’evento sarà visibile in diretta streaming video, ricordando che sul sito ufficiale della Lega (www.legabasket.it) troverete tutte le informazioni utili come le statistiche di squadre e giocatori in tempo reale e il tabellino play-by-play della partita.

DIRETTA CREMONA VARESE: RISULTATI E CONTESTO

Come detto prima, sono punti pesanti quelli che ballano questa sera per la diretta tra Cremona e Varese e certo entrambe le formazioni sono pronte a dare il tutto per tutto al Pala Radi oggi. Ricordiamo infatti che Varese sta ancora disperatamente te cercando di qualificarsi per la Coppa Italia, ma il cammino è ben arduo visti i pochi successi raccolti finora. La squadra di Caja, che pure ha raccolto solo due punti lontana dal proprio pubblico, è però di ritorno dalla buona vittoria occorsa su Pesaro, pure col risultato di 103 a 87. Non meno convinta è poi Cremona: la Vanoli di Sacchetti infatti in casa non ha sempre raccolto risultati entusiasmati e pure vorrà ricattare di fronte al proprio pubblico il KO rimediato con Pistoia per 84-71 subito solo nel turno precedente di campionato. Ci attende una sfida intensissima!



