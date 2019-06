Diretta Cremona Venezia/ Streaming video Rai: gara-5 è decisiva! (semifinale playoff)

Cremona Venezia, in diretta dal PalaRadi, si gioca per gara-5 della semifinale playoff di basket Serie A1 2018-2019: in campo alle ore 20:45 di venerdì 7 giugno, le due squadre giocano lo spareggio per accedere alla finale scudetto. Situazione di parità, un bellissimo 2-2 frutto di quattro gare davvero tirate e sostanzialmente incerte fino all’ultimo; si arriva con il fattore campo virtualmente rispettato, in realtà così non è perché la Reyer si era presa gara-1 su questo parquet per poi essere battuta al Taliercio nella terza partita. In tutto questo sorride Sassari che, avendo eliminato Milano con un netto 3-0, arriva oggi al quinto giorno di riposo e avrà la possibilità di giocare la finale con molta più freschezza ed energie in corpo. Adesso però bisogna concentrarsi esclusivamente su questa gara-5, che ci auguriamo intensa e spettacolare nell’andamento come le partite precedenti: attendiamo con trepidazione la diretta di Cremona Venezia, intanto possiamo valutarne alcuni dei temi principali.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Venezia è prevista ancora sulla televisione di stato e sarà un appuntamento in chiaro per tutti, ma questa volta il canale sarà Rai 4; resta valida l’opzione di seguire la partita anche sul sito www.raiplay.it con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone. Gli abbonati alla televisione satellitare potranno invece selezionare il canale Eurosport 2, mentre in generale esiste l’alternativa della diretta streaming video abbonandosi alla piattaforma Eurosport Player, che ha fornito tutte le partite del campionato di Serie A1 nell’arco della stagione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA CREMONA VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Cremona Venezia è stata fino a questo momento una semifinale assolutamente equilibrata: il massimo scarto raggiunto è stato quello a favore della Reyer in gara-1, appena 7 punti. All’interno delle singole partite tuttavia è successo di tutto: due sere fa per esempio Venezia è scattata con un +20 nel primo periodo, lo ha fatto diventare +24 ma è comunque arrivata a giocarsi la vittoria negli ultimi possessi, grazie alla straordinaria rimonta di Cremona che ha anche avuto tra le mani la palla del pareggio o del sorpasso. Alla fine, come sempre, hanno deciso i piccoli dettagli: qualche palla persa, i rimbalzi offensivi, la maggiore lucidità di una Reyer che semplicemente si è rifiutata di perdere un’altra sfida in volata come la precedente gara-3, nella quale la Vanoli è riuscita a riprendersi il fattore campo. Naturalmente per gara-5 il trend che attendiamo è sempre quello: difficilmente quando le precedenti quattro partite seguono un filone simile si potrebbe giocare un tipo di gara diversa, anche perché ormai le due squadre hanno imparato a conoscersi nei dettagli e dunque i piccoli accorgimenti che Meo Sacchetti e Walter De Raffaele dovessero riuscire a inserire potrebbero risultare decisivi. Quello che potrebbe cambiare, in positivo o in negativo, è la prestazione dei singoli: alcuni protagonisti attesi non hanno dato il loro in gara-4, e dunque saranno chiamati al riscatto. Uno su tutti, Andrew Crawford che è anche MVP della regular season.



© RIPRODUZIONE RISERVATA