DIRETTA CREMONA VENEZIA/ Video streaming tv: l’addio di Marcus Zegarowski (basket, oggi 24 marzo 2024)

DIRETTA CREMONA VENEZIA: L’ADDIO

In avvicinamento alla diretta di Cremona Venezia, possiamo parlare degli ultimi movimenti nel roster della Vanoli Cremona. Con la firma di Corey Davis, che infatti ha già debuttato settimana scorsa con 19 punti nella partita comunque persa dai lombardi settimana scorsa a Treviso, Cremona ha annunciato l’addio di Marcus Zegarowski di comune accordo. Il giocatore americano ex Creighton University ha già siglato un accordo con l’Ironi Ness Ziona, squadra israeliana di serie A. Zegarowski ha concluso la sua esperienza a Cremona con 10,4 punti e 2,3 assist di media a partita in oltre 21 minuti d’impiego: “Le strade di Vanoli Basket Cremona e Marcus Zegarowski si separano di comune accordo. A Zeg va il ringraziamento per l’impegno e la professionalità che ha dimostrato ogni volta che ha indossato la maglia biancoblu. Thank you Zeg, good luck!“.

Il general manager di Cremona Andrea Conti, durante la presentazione di Corey Davis, aveva di fatto già annunciato il passo successivo: “Non è mai facile arrivare a un cambio durante la stagione o comunque prendere una decisione in corso d’opera, soprattutto quest’anno dove comunque abbiamo tante certezze, la squadra è molto unita, molto solida. Dispiace per la scelta di tenere fuori Marcus Zegarowski che a livello di professionalità e a livello di serietà si è sempre comportato in maniera eccelsa. Avevamo bisogno di un giocatore come Corey che ci portasse energia, freschezza atletica e quel pizzico in più di esperienza, visto che nonostante i suoi 26 anni ha già giocato in diverse leghe europee da protagonista: Turchia, Francia, Italia un anno e mezzo, Spagna per questo inizio di stagione”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CREMONA VENEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Venezia sarà trasmessa su Eurosport 2, appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento. Va poi ricordato che tutte le partite del campionato di basket Serie A sono fornite dalla piattaforma DAZN, e anche in questo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento per la visione in diretta streaming video di Cremona Venezia. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

CREMONA VENEZIA: LA REYER VUOLE LA VETTA!

Cremona Venezia, diretta dagli arbitri Lo Guzzo, Bettini e Patti, si giocherà con palla a due alle ore 16.30 di oggi pomeriggio, domenica 24 marzo 2024, naturalmente presso il PalaRadi di Cremona per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A di basket edizione 2023-2024, il nono turno del girone di ritorno. Uno sguardo alla classifica ci dice che gli obiettivi sono differenti, perché la Vanoli Basket Cremona con 18 punti è tra “coloro che sono sospesi”, per dirla in modo poetico, cioè con speranze playoff ma anche la necessità di guardarsi alle spalle.

Orizzonti evidentemente diversi per la Umana Reyer Venezia, che invece ha 32 punti in classifica e fa parte del quartetto di testa che nel finale della stagione regolare si giocherà le posizioni di vertice in ottica griglia playoff. Nella scorsa giornata Venezia ha consolidato questo status vincendo per 78-72 il big-match contro l’Olimpia Milano, mentre Cremona arriva da una sconfitta per 78-71 a Treviso che costringe la Vanoli a stare molto attenta a non farsi risucchiare verso il basso. Adesso però pensiamo solamente a oggi: che cosa succederà nella diretta di Cremona Venezia?

DIRETTA CREMONA VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Per presentare ancora meglio la diretta di Cremona Venezia, dobbiamo sottolineare che settimana scorsa la Vanoli Basket Cremona ha fallito l’occasione per chiudere definitivamente il discorso salvezza, a causa della sconfitta sul parquet di Treviso. Non erano bastati i 19 punti di Corey Davis, adesso quindi i lombardi si trovano in quella sorta di limbo al quale avevamo già accennato: la salvezza dovrebbe essere tutto sommato vicina, ma meglio non scherzare. Una vittoria oggi sarebbe preziosa, anche perché battendo Venezia si potrebbe forse fare ancora un pensiero ai playoff.

Dall’altra parte però abbiamo naturalmente una delle big del nostro campionato di basket, status che la Umana Reyer Venezia ha confermato domenica scorsa battendo Milano. Questa non sarà la migliore stagione per l’Olimpia, ma naturalmente un successo di questo genere è sempre prezioso e consolida le ambizioni di vertice per Venezia, che si era imposta grazie a una bella prestazione di squadra con quattro uomini in doppia cifra, tra i quali ben tre azzurri, cioè Marco Spissu, Amedeo Tessitori e anche Jeff Brooks. Insomma, ci sono davvero molti motivi per seguire la diretta di Cremona Venezia con tutta l’attenzione che merita la sfida…











