Diretta/ Cremona Venezia streaming video tv: per il riscatto (Serie A1, Basket)

DIRETTA CREMONA VENEZIA: OSPITI FAVORITI MA SFIDA APERTA!

Cremona Venezia in diretta domenica 23 gennaio 2022 alle ore 17.30 sarà una sfida valida per la 17^ giornata di basket Serie A1 2021-2022. Entrambe le formazioni sono in cerca di riscatto dopo due sconfitte consecutive in partite ufficiali. Cremona ha perso in campionato in casa contro Trieste e poi nella trasferta di Tortona. La Reyer si è fatta rimontare da Varese in campionato ed ha perso poi di stretta misura in casa anche in Eurocup, subendo un 78-81 contro Bourg.

Dopo l’impegno europeo, coach De Raffaele analizza così la trasferta che attende la Reyer: “È naturale e scontato dire che siamo in una situazione di difficoltà, anche perché i postumi della partita con Bourg sono stati ancora una volta pesanti dal punto di vista degli infortuni. Oltre alla situazione di Cerella, che conosciamo, si sono aggiunte quelle di Mazzola e di Bramos; ma al di là di questi problemi che abbiamo e dei lungodegenti in assenza, Cremona rappresenta un’altra partita importante, difficile perché è una squadra che in casa gioca storicamente sempre con grande attitudine.”

DIRETTA CREMONA VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Venezia sarà trasmessa su Eurosport 2, dunque canale riservato agli abbonati alla televisione satellitare (lo troveranno al numero 211 del loro decoder). L’alternativa come sempre riguarda la piattaforma Discovery Plus, alla quale bisogna essere abbonati: è il broadcaster ufficiale della Lega e dunque fornisce tutte le partite di Serie A1 in diretta streaming video. Ricordiamo inoltre che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, soprattutto il tabellino play-by-play e il boxscore, entrambi aggiornati in tempo reale.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match del massimo campionato di basket tra Cremona e Venezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria di Cremona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30 mentre l’eventuale successo di Venezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.55.



