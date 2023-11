Diretta/ Cremona Virtus Bologna (risultato 21-23)streaming video tv: Shengelia! (basket A1, 5 novembre 2023)

DIRETTA CREMONA VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO LIVE 21-23): FINE PRIMO QUARTO

Il primo quarto della diretta tra Cremona e Virtus Bologna si è concluso con un risultato parziale di 21-23, e questa fase della partita è stata caratterizzata da una bella prova di Shengelia. La competizione si presenta equilibrata, con entrambe le squadre impegnate nella lotta per ottenere il controllo del gioco. La prestazione di Shengelia è stata determinante nel contribuire al vantaggio parziale della Virtus Bologna. Il risultato di 21-23 riflette la competitività della partita, con entrambe le squadre che cercano di mantenere o ottenere un vantaggio.

La partita è ancora aperta, e il proseguimento sarà interessante per vedere come si evolveranno gli eventi. Continuate a seguirci per gli aggiornamenti più recenti sulla partita tra Cremona e Virtus Bologna e per scoprire come si sviluppa il resto dell’incontro. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CREMONA VIRTUS BOLOGNA: SEGAFREDO IN VOLO!

Cremona Virtus Bologna si gioca in diretta alle ore 20:00 di domenica 5 novembre, presso il PalaRadi: la partita è valida per la sesta giornata di basket Serie A1 2023-2024. La Virtus Bologna è ancora imbattuta: ha sempre vinto in questo campionato, l’ultimo successo è arrivato a Napoli contro una squadra che si è dimostrata davvero tosta, dunque vale parecchio come è anche scintillante il percorso stagionale se in aggiunta ci mettiamo il passo in Eurolega, che ci consegna una Segafredo che potrebbe aver fatto un ulteriore step rispetto al passato recente.

Cerca conferme Cremona, che innanzitutto deve pensare a salvarsi: in questo senso è fondamentale la vittoria ottenuta a Scafati in un incredibile 112-122, colpo prestigioso per la Vanoli che certamente nel corso della stagione potrà eventualmente verificare se ci siano anche i margini per inserirsi nella corsa ai playoff. Intanto vedremo come andranno le cose nella diretta di Cremona Virtus Bologna, presentandone al momento i temi principali mentre aspettiamo la palla a due di questa intrigante partita di stanza al PalaRadi.

DIRETTA CREMONA VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Virtus Bologna non sarà una di quelle che verranno trasmesse, per la sesta giornata di basket Serie A1, sui canali della nostra televisione (sono sempre tre match per ogni turno). Sappiamo però che tutte le sfide del torneo di pallacanestro italiana sono appannaggio di DAZN: in questo caso allora si tratterà di una visione in diretta streaming video, potendo utilizzare i propri device dopo aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma. Bisogna infine aggiungere che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

DIRETTA CREMONA VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Cremona Virtus Bologna scopriremo se la Segafredo riuscirà a ottenere la sesta vittoria consecutiva: la squadra di Luca Banchi è partita davvero alla grande in questa stagione e, come già detto, sta facendo parecchio bene anche in Eurolega, avendo fatto vedere di poter inseguire quei playoff che l’anno scorso erano sfuggiti. Chiaramente una realtà come la Virtus Bologna ha ben poco da migliorare, ma se si pensa alle due finali scudetto perse contro Milano l’orizzonte non può che essere quello di tornare a cucirsi il tricolore sul petto, e per ora le cose procedono.

Per Cremona si tratta come già detto di salvarsi: la Vanoli è tornata in Serie A1 con entusiasmo e ha già raccolto qualcosa di importante, il timbro della Beta Ricambi Arena ha portato in dote due punti in una sfida diretta in trasferta e questo al termine della regular season potrebbe fare la differenza. Avendo poi conosciuto Cremona nelle passate stagioni, possiamo aspettarci che il passo possa far sognare Final Eight di Coppa Italia e poi appunto playoff, ma questo bisognerà scoprirlo strada facendo…











