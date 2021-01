Diretta Cremona Virtus Bologna/ Streaming video tv: anticipo al PalaRadi (basket A1)

DIRETTA CREMONA VIRTUS BOLOGNA: RISCATTO SEGAFREDO?

Cremona Virtus Bologna, che sarà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Andrea Bongiorni e Martino Galasso, si gioca alle ore 20:00 di sabato 30 gennaio: si tratta dell’anticipo nella 18^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021. Una partita che sulla carta potrebbe avere un esito scontato, ma che nella realtà dei fatti può invece raccontare qualcosa di diverso: la Segafredo infatti è reduce dalla bruciante sconfitta interna contro Brescia, un altro ko alla Segafredo Arena come già c’erano stati nel corso della stagione.

Una squadra dunque che a volte va incontro a preoccupanti cali d’intensità, e che potrebbe averli anche questa sera al PalaRadi; la Vanoli sta lottando per un posto nei playoff e sta mostrando grande carattere nell’andare a prendersi l’obiettivo, forse sta anche facendo più del dovuto ma sicuramente deve imparare a chiudere le partite, come mostra l’andamento delle ultime due. Vedremo quello che succederà nella diretta di Cremona Virtus Bologna; aspettandone la palla a due proviamo a fare qualche valutazione circa i temi principali che sono legati a questa partita.

DIRETTA CREMONA VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Virtus Bologna sarà trasmessa su Eurosport 2, dunque sarà un abbonamento riservato in esclusiva agli abbonati della televisione satellitare, poiché il canale (numero 211) fa parte del decoder di Sky. In alternativa, ma sempre dovendo sottoscrivere un abbonamento, ci sarà la piattaforma Eurosport Player che, come sappiamo, fornisce tutte le partite del campionato di Serie A1 in diretta streaming video; sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete poi le informazioni utili consultabili liberamente, come il tabellino play-by-play e le statistiche di squadre e giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA CREMONA VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Cremona Virtus Bologna rappresenta quindi una partita da seguire con vivo interesse: sulla carta la squadra di Sasha Djordjevic è nettamente superiore, e spesso capita che roster di questo tenore siano maggiormente concentrati sul grosso premio piuttosto che sul cammino per arrivarci. La situazione di classifica per le V nere resta positiva ma certamente adesso bisognerà sgomitare per prendersi il fattore campo anche solo nel primo turno dei playoff, con un andamento che è peggiore rispetto a quello dello scorso anno. La Vanoli è passata dall’incertezza circa l’iscrizione al campionato in corso a un girone di andata nel quale ha sfiorato la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia; affidata a Paolo Galbiati, la squadra lombarda si è spinta anche oltre i propri limiti e ha seriamente rischiato di portare a casa 4 punti contro Milano e Venezia. Purtroppo ha perso in entrambi i casi, così ora non può sedersi sugli allori e deve continuare a guardarsi le spalle, perché la lotta alla salvezza non è ancora un capitolo chiuso vista la grande incertezza che regna sulla Serie A1.



© RIPRODUZIONE RISERVATA