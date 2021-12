Diretta/ Cremona Virtus Bologna (risultato finale 75-87) Alibegovic 25 punti

DIRETTA CREMONA VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 75-87): ALIBEGOVIC 27 PUNTI

Il match tra Cremona e Virtus Bologna termina sul 75-87. Andiamo a ricordare tutti i realizzatori della gara fino ad ora. Cremona: Mcneace 2, Gallo 3, Dime 5, Harris 2, Pecchia 16, Sanogo 12, Cournooh 14, Tinkle 21. Virtus Bologna: Pajola 3, Tessitori 2, Belinelli 10, Alexander 3, Alibegovic 25, Jaiteh 13, Weems 10, Teodosic 9, Belinelli 15, Sampson 5. La Virtus Bologna espugna Cremona dopo un’ottima prestazione. Cremona ha comunque tenuto testa fino alla fine. (agg. Umberto Tessier)

ALIBEGOVIC 17 PUNTI

Il terzo quarto tra Cremona e Virtus Bologna termina sul 60-70. Andiamo a ricordare tutti i realizzatori della gara fino ad ora. Cremona: Mcneace 2, Gallo 3, Dime 2, Harris 2, Pecchia 11, Sanogo 12, Cournooh 12, Tinkle 16. Virtus Bologna: Pajola 3, Tessitori 2, Belinelli 10, Alexander 3, Alibegovic 17, Jaiteh 11, Weems 10, Teodosic 9, Belinelli 7, Sampson 5. Il terzo quarto vede un parziale della Virtus Bologna di 27-19 che permette di allungare di nuovo su Cremona. Ci avviamo ora verso l’ultimo periodo. (agg. Umberto Tessier)

INTERVALLO LUNGO

Cremona e Virtus Bologna vanno all’intervallo lungo sul 41-43. Andiamo a ricordare tutti i realizzatori della gara fino ad ora. Cremona: Dime 2, Harris 2, Pecchia 5, Sanogo 12, Cournooh 12, Tinkle 8. Virtus Bologna: Pajola 13, Tessitori 2, Belinelli 4, Alexander 3, Alibegovic 9, Jaiteh 6, Weems 6, Teodosic 6, Belinelli 7, Sampson 1. Il secondo periodo vede Cremona vincere il parziale per 26-21. Si avvicinano quindi i padroni di casa alla Virtus Bologna, ora la due squadre vanno all’intervallo lungo. (agg. Umberto Tessier)

FINE PRIMO QUARTO

Il primo periodo tra Cremona e Virtus Bologna termina sul 15-22. Andiamo a ricordare tutti i realizzatori della gara fino ad ora. Cremona: Sanogo 8, Cournooh 4, Tinkle 5. Virtus Bologna: Tessitori 2, Belinelli 4, Alexander 3, Alibegovic 7, Weems 4, Teodosic 6. Partita che corre sul filo dell’equilibrio tra due squadre che stanno giocando punto a punto. Alibegovic, con 7 punti, è al momento il miglior realizzatore del match. (agg. Umberto Tessier)

PALLA A DUE!

Siamo finalmente arrivati alla palla a due di Cremona Virtus Bologna. La Segafredo ha ritrovato Marco Belinelli, che aveva saltato tre partite su quattro e ha fatto il suo ritorno nella vittoria contro Sassari; per lui 16 punti con 4/8 dal campo, e una media punti che è salita a 10,4. Non il miglior Belinelli di sempre, se pensiamo a certe prove decisamente negative: 5 punti con 1/7 contro Venezia, 6 con 2/9 contro Napoli (e anche qui 0/5 dall’arco, come al Taliercio), addirittura 0 punti contro Pesaro, anche se in 11 minuti prima di infortunarsi.

È un Belinelli che però quando vuole sa decidere le partite, come era già successo contro Trento, Varese e Trieste e poi appunto domenica scorsa: in queste quattro gare la sua media è stata di 18,0 punti. Tra le altre cose, andrebbe ricordato che la Virtus Bologna ha giocato le ultime due partite di campionato senza Jakarr Sampson, un signore da 13,5 punti e 4,5 rimbalzi con il 69,7% in area, e che lo stesso Sampson è arrivato a sostituire Ekpe Udoh, infortunatosi nel match di esordio; non poche tegole per Sergio Scariolo, ma ora è tempo di mettersi comodi e valutare come andranno le cose al PalaRadi, dove finalmente la diretta di Cremona Virtus Bologna comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

STRISCIA NEGATIVA

La diretta di Cremona Virtus Bologna, come abbiamo già visto, arriva in un momento particolarmente negativo per la Vanoli: la squadra lombarda infatti ha perso le ultime quattro partite, e così un record che era al 50% è diventato improvvisamente rischioso in termini di classifica. L’ultima vittoria di Cremona è arrivata il 31 ottobre, sul campo di Reggio Emilia: partita a punteggio bassissimo (58-64) che aveva lanciato la Vanoli. Da quel momento però Cremona ha perso i colpi: in casa contro Milano avrebbe meritato qualcosa di più ma alla fine la potenza di fuoco dell’Olimpia ha avuto la meglio, poi c’è stato il netto ko del PalaVerde (-13 contro Treviso) e quindi un altro scivolone interno, q uesto decisamente più grave perché arrivato contro una Pesaro che era 1-7 fino a quel momento.

Infine, il ko del PalaBarbuto: Cremona ha perso tre di queste quattro partite con margini inferiori ai 10 punti (e due sotto i 5), ma questo forse è un dato ancora più negativo perché ci dice che nei finali in volata la lucidità della squadra è venuta meno. Ora, sarà interessante valutare se la Vanoli saprà rialzare la testa contro la corazzata Virtus Bologna… (agg. di Claudio Franceschini)

PER LA VIRTUS TUTTO FACILE?

Cremona Virtus Bologna, che sarà diretta dagli arbitri Denis Quarta, Beniamino Manuel Attard e Martino Galasso, si gioca alle ore 19:00 di domenica 12 dicembre: al PalaRadi va in scena una partita valida per la 11^ giornata del campionato di basket Serie A1 2021-2022. Sicuramente non si tratta dell’avversaria più abbordabile per una Vanoli che deve riprendere la marcia: la squadra lombarda ha perso anche a Napoli e ora alle sue spalle c’è solo la Fortitudo Bologna, anche se nel gruppone delle squadre con 6 punti può davvero succedere di tutto.

La Segafredo ha anche ripreso gli impegni di Eurocup, ma nel frattempo ha battuto in volata Sassari in una partita splendida: rimane dunque agganciata alla possibilità virtuale di correre per il primo posto, anche se fino a questo momento Milano ha dimostrato di poter avere un passo molto superiore. Vedremo intanto cosa succederà nella diretta di Cremona Virtus Bologna; aspettando che la partita si giochi, possiamo fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che sono legati alla serata del PalaRadi.

DIRETTA CREMONA VIRTUS BOLOGNA: SITUAZIONE E CONTESTO

Cremona Virtus Bologna potrebbe ovviamente essere una partita dall’esito scontato, ma la Segafredo in questa regular season ha già avuto qualche passaggio a vuoto e, soprattutto, si presenta al PalaRadi dopo l’overtime giocato contro Sassari e l’impegno in Eurocup, due partite che inevitabilmente possono aver tolto energie anche ad un roster così lungo, privato al momento della presenza di Nico Mannion. È invece rientrato Marco Belinelli, subito determinante con 16 punti (50% dal campo) nel successo sulla Dinamo; la squadra di Sergio Scariolo naturalmente guarda al lungo periodo, sapendo bene però che anche da serate come quella di Cremona si può crescere e imparare a conoscersi come gruppo.

Intanto la Vanoli ha rallentato il suo passo in maniera abbastanza netta, perché nelle ultime uscite non è stata in grado di trovare i risultati che erano invece maturati nelle giornate precedenti; per la squadra di Paolo Galbiati ci sono quattro sconfitte consecutive che hanno portato il record a 3-7, adesso bisogna navigare quasi a vista per uscire dalle secche di una classifica sempre peggiore. Anche Cremona ha tutto il tempo per recuperare, ma ovviamente bisogna cominciare a mettere immediatamente fieno in cascina…



