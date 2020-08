Diretta Cremona Virtus Bologna/ Streaming video tv: Supercoppa basket, gruppo B

Cremona Virtus Bologna è in programma al PalaRadi, con palla a due alle ore 19:00 di sabato 29 agosto: nel girone B della Supercoppa Italiana 2020 di basket, di cui si gioca oggi la prima giornata, la Vanoli è di fatto una “intrusa” visto che le altre rappresentanti fanno parte dell’Emilia Romagna. Tuttavia la Lombardia ha 5 squadre in Serie A1, dunque Cremona finisce in questo girone: ricordiamo che alla nuova Supercoppa, voluta per ripartire alla grande dopo la cancellazione della passata stagione, partecipano tutte le società iscritte al campionato (sono 16) e le vincenti di ciascun girone andranno a giocare la Final Four.

La quale si terrà a Bologna: la Segafredo dunque parte con un bel vantaggio psicologico, ma la squadra vista fino a marzo non ha certo bisogno di questo per essere ancora favorita; la Vanoli invece ha avuto tanti dubbi nelle ultime settimane e dunque sarà interessante capire come si svilupperà la stagione. Intanto noi aspettiamo la diretta di Cremona Virtus Bologna, provando anche a indovinare quale potrebbe essere l’esito della sfida al PalaRadi.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Virtus Bologna sarà trasmessa su Eurosport, e questo vale per tutte le partite della Supercoppa Italiana 2020: il canale è disponibile sul digitale terrestre, sul decoder di Sky e anche sulla piattaforma DAZN. In casi di contemporaneità delle gare sarà possibile sottoscrivere un abbonamento al portale Eurosport Player e seguire le immagini in diretta streaming video, ovviamente utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA CREMONA VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Cremona Virtus Bologna inizia con le due squadre che affrontano contesti diversi: la Segafredo è senza ombra di dubbio la grande delusa della passata stagione, perché si è vista cancellare un anno nel quale stava dominando la regular season del campionato e si era qualificata per i quarti di Eurocup. Una grande occasione per tornare a dominare nel basket italiano ed europeo come negli anni d’oro; tuttavia la società ha deciso di lasciare le cose inalterate e di proseguire il progetto.

A Cremona invece Aldo Vanoli ha meditato l’addio: sono stati giorni difficili per una società che ad un certo punto non era nemmeno troppo sicura di iscriversi alla Serie A1, ma poi ha rotto gli indugi e presentato una nuova candidatura. Nel processo però è stato perso un ottimo allenatore come Meo Sacchetti e il roster si è ridotto all’osso: adesso per la Vanoli si tratta di provare a sopravvivere in prima battuta, poi magari potrà esserci un altro miracolo sportivo ad attendere la società.



