Diretta Cremona Virtus Bologna/ Streaming video tv: Vanoli per l’impresa (Basket A1)

Cremona Virtus Bologna, diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Giulio Pepponi e Mark Bartoli, si gioca oggi, domenica 8 dicembre 2019, alle ore 18.00 presso il PalaRadi della città lombarda per la dodicesima giornata del campionato di Serie A di basket. La partita sarà senza dubbio uno dei pezzi forti del turno: Cremona Virtus Bologna infatti metterà di fronte la Vanoli meravigliosa protagonista della scorsa stagione e la Segafredo che sta invece volando in queste settimane, tanto che la V Nera giungerà a Cremona ancora imbattuta in campionato. Dieci vittorie su altrettante partite finora disputate in campionato per la Segafredo Virtus Bologna, i numeri sono talmente chiari che non c’è bisogno di molti ulteriori commenti. Cremona invece ha avuto qualche difficoltà nelle scorse settimane, ma con sei vittorie e quattro sconfitte la Vanoli è comunque in zona playoff, che con un successo oggi diventerebbe ancora più solida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Cremona Virtus Bologna, che non è tra le partite trasmesse per questa dodicesima giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaRadi.

DIRETTA CREMONA VIRTUS BOLOGNA: IL CONTESTO

Avvicinandoci alla diretta di Cremona Virtus Bologna, ricordiamo cosa era successo alle due formazioni nello scorso turno, che ha portato una doppia vittoria alla Vanoli e alla Segafredo. Cremona ha vinto in trasferta, anche se sul campo del fanalino di coda Pesaro che è ancora tristemente ferma a quota zero punti. Gli uomini di coach Meo Sacchetti si sono dunque imposti nelle Marche con il punteggio di 63-74, con i 16 punti di Wesley Saunders in particolare evidenza nel contesto di una partita nella quale senza dubbio Cremona ha meritato l’affermazione. Per quanto riguarda la Virtus, raccontiamo invece la decima vittoria consecutiva della squadra bolognese, che davanti al proprio pubblico aveva vinto con un netto 89-70 ai danni di Cantù. Successo che era dunque stato piuttosto agevole per la capolista, capace di mettere a referto punti da ben undici differenti giocatori, con Kyle Weems e Milos Teodosic in copertina grazie a 15 punti a testa.



