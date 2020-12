Diretta/ Cremonese Ascoli (Serie B) streaming video DAZN: Rossi già alle strette

DIRETTA CREMONESE ASCOLI: PER GLI OSPITI SI FA DURA

Cremonese Ascoli, in diretta dallo stadio Giovanni Zini di Cremona in programma sabato 12 dicembre 2020 alle ore 14.00, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Mister Delio Rossi già alle strette dopo aver iniziato il suo cammino sulla panchina bianconera con due sconfitte consecutive. Allo 0-2 interno contro il Pescara si è aggiunta la sconfitta di Pisa l’8 dicembre scorso, servirà un cambio di passo dopo soli 5 punti raccolti dai marchigiani nelle prime 10 partite, un rendimento che ha portato l’Ascoli all’ultimo posto in classifica in coabitazione con l’Entella. Dall’altra parte la Cremonese resta comunque quartultima con 8 punti, con un’inversione di tendenza rispetto alle ultime partite per i grigiorossi. Che dopo la vittoria interna contro l’Entella ha pareggiato 2-2 nel recupero contro il Brescia, facendosi rimontare due volte ma lanciando comunque segnali importanti, dopo un avvio di stagione molto difficile con soli 4 punti conquistati nelle prime 8 partite di campionato.

DIRETTA CREMONESE ASCOLI IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Ascoli non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE ASCOLI

Le probabili formazioni di Cremonese Ascoli, sfida che andrà in scena presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Pierpaolo Bisoli con un 3-5-2: Alfonso, Bianchetti, Terranova, Ravanelli, Valzania, Gaetano, Castagnetti, Zortea, Valeri, Ciofani, Celar. Gli ospiti guidati in panchina da Delio Rossi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-32 come modulo di partenza: Leali, Pucino, Spendhofer, Avlonitis, Sini, Gerbo, Cavion, Saric, Pierini, Sabiri, Bajic.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie B tra Cremonese e Ascoli queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.75, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.30 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 5.25.



