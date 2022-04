DIRETTA/ Cremonese Ascoli video streaming tv: tanti pareggi nelle ultime sfide

DIRETTA CREMONESE ASCOLI: TESTA A TESTA

Nella storia la diretta di Cremonese Ascoli ha avuto momenti anche importanti, se consideriamo che abbiamo avuto degli incroci in Serie A. Stiamo però parlando di oltre 30 anni fa; le due squadre, dopo la stagione 1992-1993, non si sono più affrontate sino al novembre 2017 e da quel momento la rivalità è tornata florida. Nel terzo millennio allora contiamo 9 sfide, che però sono tutte racchiuse negli ultimi quattro anni e mezzo: un bilancio che ci può essere utile per introdurre la partita che oggi può consegnare ai grigiorossi la promozione diretta in Serie A.

Diretta/ Crotone Cremonese (risultato finale 3-1): inutile la rete di Zanimacchia

La Cremonese ha vinto tre volte, mentre sono due i successi dell’Ascoli a fronte di quattro pareggi; allo Zini c’è una sola affermazione dei lombardi, che nel settembre 2019 alla 6^ giornata del campionato di Serie B avevano vinto grazie al gol di Danilo Soddimo. Invece, curiosamente, entrambi i successi dell’Ascoli sono maturati in questo stadio: il più recente nel febbraio sempre di tre anni fa con la rete di Lorenzo Rosseti, mentre nell’aprile 2018 a decidere era stata la doppietta di Gaetano Monachello (primo gol su rigore) che aveva ribaltato il vantaggio della Cremonese firmato da Abel Camará. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Ascoli Cittadella (risultato finale 0-0): i veneti sono fuori dai playoff!

DIRETTA CREMONESE ASCOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cremonese Ascoli sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile vedere la partita Cremonese Ascoli in diretta streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

Diretta/ Parma Ascoli (risultato finale 0-1): marchigiani, colpo play off!

GIÀ PRONTA LA FESTA PER LA A?

Cremonese Ascoli, in diretta sabato 30 aprile 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà una sfida valida per la 37^ giornata del campionato di Serie B. Appuntamento potenzialmente storico per i grigiorossi che con la giusta combinazione di risultati potrebbero trovarsi promossi in Serie A dopo 26 anni di attesa. Il tracollo di Crotone resta però un campanello d’allarme per la Cremonese, chiamata ora a gestire 2 punti di vantaggio sul Monza terzo.

Un nuovo passo falso sarebbe fatale nella corsa alla massima serie contro un Ascoli che deve ancora blindare l’obiettivo play off. Marchigiani a +1 dal Frosinone ottavo e a +4 dal Perugia nono, prima squadra al momento fuori dagli spareggi. Nel match d’andata grande performance della Cremonese allo stadio Cino e Lillo Del Duca, vincente 1-4 in casa dell’Ascoli.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE ASCOLI

Le probabili formazioni della diretta Cremonese Ascoli, match che andrà in scena al Giovanni Zini di Cremona. Per la Cremonese, Fabio Pecchia schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Carnesecchi; Baez, Ravanelli, Bianchetti, Sernicola; Gaetano, Castagnetti; Zanimacchia, Fagioli, Buonaiuto; Ciofani. Risponderà l’Ascoli allenato da Andrea Sottil con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Leali; Salvi, Botteghin, Quaranta, Falasco; Collocolo, Caligara, Saric; Ricci; Dionisi, Bidaoui.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cremonese Ascoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cremonese con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo dell’Ascoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.33.

© RIPRODUZIONE RISERVATA