DIRETTA CREMONESE ATALANTA PRIMAVERA, AD UN PASSO DALLA SALVEZZA

Siamo alle battute finali per quanto riguarda la salvezza. La diretta Cremonese Atalanta Primavera, in programma lunedì 5 maggio 2025 alle ore 16:00, presenta questa sfida tutta lombarda per la 36esima giornata di campionato.

La Cremonese non è ancora salva. O meglio, non potrà scendere direttamente, ma potrebbe essere coinvolte nella lotta playout. I grigi sono infatti a 41 punti e il Bologna 17esimo può arrivare al massimo a 42. La Cremo è reduce però da una sconfitta, quella con il Cesena.

Per l’Atalanta invece questa partita è pressoché ininfluente. I playoff sono distanti 13 punti e 10 dai playout dunque si può tranquillamente dire che la stagione degli orobici è pressoché finita, anche se la volontà è quella di fare bene come successo contro Inter e Sampdoria.

DOVE VEDERE DIRETTA CREMONESE ATALANTA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se volete assistere alla diretta Cremonese Atalanta Primavera potete farlo in televisione sul canale 60del digitale terreste. Il match potrà essere seguito anche in diretta streaming video sull’app..

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE ATALANTA PRIMAVERA

La Cremonese Primavera scenderà in campo con il 3-4-1-2 con Tommasi in porta, protetto da Bassi, Prendi e Pavesi. Agiranno da esterni Triacca e Lordkipanidze mentre Thiandoum e Spaggiari saranno centrocampisti. Lottici supporterà Ragnoli e Bielo.

L’Atalanta risponderà con l’assetto tattico 3-5-2 con Pardel in porta, difesa a tre composta da Gobbo, Ramaj e Comi. A centrocampo, da destra verso sinistra, Idele, Riccio, Bonanomi, Manzoni e Simonetto mentre davanti Baldo e Cakolli.

QUOTE CREMONESE ATALANTA PRIMAVERA

La vittoria della Cremonese è offerta a 2.05 contro la quota 3.05 dell’Atalanta e il pareggio a 3.65. Gol e No Gol rispettivamente a 1.45 e 2.45.

