Presentazione della diretta Cremonese Atalanta, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale

DIRETTA CREMONESE ATALANTA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Il derby lombardo che ci attende fra pochissimo grazie alla diretta Cremonese Atalanta vede distanze più ridotte del previsto in classifica, con 10 punti per i grigiorossi e 11 per i nerazzurri. Il dato più positivo per la Cremonese è quello legato all’unica sconfitta in sette giornate, anche se dopo le due vittorie di agosto la neopromossa ha raccolto quattro pareggi e appunto una sconfitta nelle successive cinque partite. Il risultato più probabile sarebbe un pareggio: se la Cremonese ne ha quattro, per l’Atalanta sono addirittura cinque, smorzando un po’ l’entusiasmo per l’imbattibilità della Dea in campionato.

Risultati serie A, classifica/ Tris del Napoli all'Inter! Diretta gol live score (oggi 25 ottobre 2025)

Se le statistiche di questo campionato sono molto equilibrate, la storia recente della diretta Cremonese Atalanta ci fornisce un quadro completamente diverso: nessuna vittoria grigiorossa nelle ultime dieci sfide (bisogna tornare allo scorso secolo), a fronte di un paio di pareggi e addirittura otto vittorie per l’Atalanta. L’esito è già segnato? Ce lo dirà il derby, parola al campo dello stadio Giovanni Zini! CREMONESE (3-5-2): M. Silvestri; Baschirotto, Faye, F. Terracciano; Barbieri, Payero, Floriani Mussolini, Zerbin, Vandeputte; Vardy, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Djimsiti; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. Allenatore: Ivan Juric (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Cremonese Inter Primavera (risultato finale 1-2): partita decisa da un autogol! (25 ottobre 2025)

Diretta Cremonese Atalanta streaming video, dove vedere la partita

La diretta Cremonese Atalanta avrà inizio alle 20.45 e sarà una delle tre partite di giornata che potranno essere seguite ugualmente sulle reti di Sky Sport o tramite il servizio di Dazn, sarà quindi possibile sintonizzarsi sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251), Dazn1 e Dazn2 o collegarsi in streaming sulle piattaforme Dazn, SkyGo o NowTv.

Cremonese Atalanta, neroblù cercano di tornare alla vittoria

Dopo l’impegno in Champions League, la diretta Cremonese Atalanta farà scendere nuovamente in campo il club bergamasco che sarà alla ricerca di punti importanti per rientrare nella lotta per una posizione europea, la sfida dell’ottava giornata di Serie A si giocherà allo Stadio Giovanni Zini e potrebbe essere il settimo risultato utile consecutivo per i neroblu che però fino ad adesso hanno ottenuto solamente due vittorie, nel pareggio 0-0 con la Lazio poi è stata messa in mostra nuovamente la fatica in fase realizzative che negli anni passati non c’era.

Pronostici Serie A/ Le quote e le previsioni sulle partite della 8^ giornata (25-26 ottobre 2025)

Per i grigiorossi invece la stagione è stata fino ad adesso ottima se non perfetta visto che come una delle neopromosse hanno ottenuto 10 punti e una solo sconfitta e occupano in questo momento la decima posizione in classifica, settimana scorsa hanno ottenuto un buon pareggio 1-1 in casa dell’Udinese da dove possono anche recriminare qualcosa dopo un grande dominio.

Cremonese Atalanta, probabili formazioni

Nella diretta Cremonese Atalanta dovremmo vedere la sfida tra le due formazioni titolari per la volontà di tornare alla vittoria della squadra ospite e quella di riuscire a strappare un altro importante punto dei padroni di casa che verranno schierati da Davide Nicola con un 5-3-2 con Silvestri tra i pali, Pezzella e Floriani Mussolini sulle fasce con Bianchetti, Baschirotto e Ceccherini a completare il reparto, Bondo, Grassi e Vazquez in mezzo al campo e davanti la coppia Sanabria e Johnsen. Per i neroblù di Ivan Juric invece il modulo di riferimento è sicuramente il 4-3-2-1 nel quale saranno schierati Carnesecchi in porta, Djimsiti, Hien e Ahanor in difesa, Zappacosta, Ederson, Pasalic e Bernasconi a centrocampo, De Ketelaere e Sulemana sulla trequarti e in attacco il solo Lookman.

Cremonese Atalanta, quote e pronostico finale

Diamo ora uno sguardo bet365 e ai diversi valori che ha assegnato ai possibili risultati finali per vedere quale potrebbe essere quello più realistico e facile da vedere, la quota più bassa tra le tre possibili è quella della vittoria dei bergamaschi, pari a 1.60, giustificata dalla maggior qualità della rosa e dalla storia degli ultimi anni della squadra. La vittoria dei grigiorossi invece ha il valore più alto, che arriva a 5.00, di tutti poiché vista come molto difficile, mentre il pareggio è considerato come più facile anche se comunque poco probabile e per questo fissato a 4.20.