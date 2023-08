Diretta/ Cremonese Bari (risultato 0-0) video streaming tv: fase di studio!

DIRETTA CREMONESE BARI (RISULTATO 0-0): FASE DI STUDIO

Allo stadio Giovanni Zini di Cremona, la Cremonese ospita il Bari in questa gara valida per la seconda giornata di Serie B, dove sia i padroni di casa, sia i pugliesi, sono reduci da uno 0-0. Se contro il Catanzaro abbiamo visto una partita con poche emozioni per i lombardi, il match contro il Palermo per i galletti è stata una vera e propria battaglia. Un punto guadagnato.

Fase di studio intensa in questi primissimi minuti, con Zanimacchia che sfiora il gollonzo con un tiro-cross che subisce una doppia deviazione imprevedibile. Al quarto minuto risponde il Bari, ma la girata di Nasti è imprecisa e non inquadra lo specchio della porta. Partita ancora bloccata, destinata ad infiammarsi con il passare dei secondi.

DIRETTA CREMONESE BARI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Analizzando i precedenti per la diretta di Cremonese Bari, scopriamo che questa partita non si gioca ormai da parecchio tempo: l’ultima infatti risale al febbraio 2018 (in Serie B), eravamo qui allo Zini e i galletti avevano fatto il colpo grazie al gol realizzato da Salvatore D’Elia. Per la Cremonese, il Bari è diventato un incubo: le partite più recenti sono diluite nell’arco di quasi 30 anni, ma i grigiorossi non battono i pugliesi da otto match in cui hanno perso per ben sei volte, le ultime tre corrispondono anche alle gare più recenti. Tuttavia, l’ultima vittoria della Cremonese è arrivata in Serie A e corrisponde a un risultato incredibile: un 7-1 casalingo nel dicembre 1995, vale dunque la pena ricordarlo.

Il compianto Gigi Simoni allenava la Cremonese, Eugenio Fascetti era sulla panchina del Bari: due tecnici storici. Al vantaggio della Cremonese su autorete di Emanuele Brioschi aveva risposto Kennet Anderson, ma alla fine del primo tempo i lombardi erano già in vantaggio 5-1 con le firme di Luigi Gualco, Matjaz Florjancic, Marko Perovic e John Aloisi. Nel secondo tempo, le due reti conclusive: doppietta personale di Perovic e sigillo di Andrea Tentoni, giornata storica per la società grigiorossa. (agg. di Claudio Franceschini)

CREMONESE BARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cremonese Bari sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cremonese Bari in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

UNA SUPER SFIDA

Cremonese Bari, in diretta sabato 26 agosto 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà una sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie B. Ambizioni importanti in questo torneo cadetto per due formazioni che hanno iniziato entrambe con un pari a reti bianche il loro cammino. 0-0 in casa contro il Catanzaro per i grigiorossi, che sperano di poter lottare per un immediato ritorno in Serie A dopo la retrocessione dello scorso anno.

Il Bari a sua volta ha pareggiato 0-0 in casa contro il Palermo in un match interminabile, rischiando l’identica beffa della finale play off contro il Cagliari, col gol in extremis dei siciliani che è stato però in questa occasione annullato per fuorigioco. Il 16 febbraio 2018 il Bari ha vinto col punteggio di 0-1 l’ultimo precedente di campionato a Cremona, ultimo successo dei grigiorossi in casa contro i pugliesi datato 10 dicembre 1995: si giocava in Serie A e la Cremonese vinse con un clamoroso 7-1.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE BARI

Le probabili formazioni della diretta Cremonese Bari, match che andrà in scena allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Per la Cremonese, Davide Ballardini schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sarr, Sernicola, Bianchetti, Ravanelli, Quagliata, Bertolacci, Abrego, Zanimacchia, Vasquez, Afena-Gyan, Tsadjout. Risponderà il Bari allenato da Michele Mignani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Brenno, Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci, Maiello, Benali, Maita, Diaw, Nasti, Sibilli.

CREMONESE BARI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cremonese Bari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria della Cremonese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Bari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.70.











