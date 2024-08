DIRETTA CREMONESE BARI: IL CALENDARIO DELLE DUE SQUADRE

Mentre cresce l’attesa per la diretta di Cremonese Bari, possiamo accennare ai primi impegni ufficiali delle due formazioni che oggi si affronteranno con l’obiettivo di passare il turno di Coppa Italia. Andiamo allora a vedere il calendario che attende mister Stroppa nelle prime giornate di campionato e quali impegni invece dovrà affrontare la compagine guidata da mister Longo.

Per quanto riguarda la formazione lombarda, la prima giornata di campionato sarà contro il Cosenza in trasferta; la seconda giornata vedrà la Cremonese impegnata in casa contro la neopromossa Carrarese, mentre la terza sarà tra le mura amiche contro il Palermo. Il Bari invece se la vedrà in casa contro la Juve Stabia, poi a Modena e poi di nuovo in casa col Sassuolo. Adesso però è arrivato il momento di lasciare la parola al campo per la diretta di Cremonese Bari. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

DIRETTA CREMONESE BARI STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Ancora da capire se la diretta di Cremonese Bari sarà visibile su uno dei canali Mediaset, la società detiene i diritti per la Coppa Italia ma non ha ancora lasciato nessun comunicato su questa partita. Se non dovesse essere fruibile sappiate però che potrete seguirla in maniera testuale su questa pagina.

LA PRESENTAZIONE

Comincia ufficialmente la stagione qui allo Zini per la diretta di Cremonese Bari, sfida che sarà valida per il primo turno della Coppa Italia e che si giocherà oggi 10 agosto 2024 a partire dalle ore 18. Il precampionato è ormai finito e si passa dunque al momento della verità si affrontano due squadre che lottano per obiettivi simili ossia un posto ai prossimi playoff di Serie B. Il banco di prova è importante.

Da una parte abbiamo una Cremonese che tutto sommato non cambia molto effettivi cosi come non fanno neanche i galletti pugliesi, dov’è la differenza? IL cambio alla guida tecnica degli ospiti ha ben figurato nelle amichevoli e chissà che oggi non possa regalarci qualche sorpresa in più. Le aspettative però rimangono riposte nella società lombarda.

CREMONESE BARI: PROBABILI FORMAZIONI

Cosa dicono le probabili formazioni riguardo la diretta di Cremonese Bari? Da una parte abbiamo Sernicola che sulla fascia l’anno scorso ha fatto vedere delle bellissime giocate mandando spesso e volentieri in porta i compagni. Attenzione però anche a Vandeputte che non si ascerà di certo sfuggire l’occasione di segnare qualche gol.

Passando invece al Bari, la squadra dovrebbe giocare con due punti lì davanti: uno sarà sicuramente Lasagna mentre l’altro Lulic. Occhio poi in difesa ad un piccolo talento come quello del francese Dorval, che quest’anno potrebbe fare davvero molta differenza.

CREMONESE BARI, LE QUOTE

Ultima analisi per le quote della diretta Cremonese Bari, grazie al supporto della Snai: il bookmaker mette il segno 1 a 2,1 mentre la vittoria ospite porterebbe una moltiplicazione di 2.5 sull’importo scommesso. Poi il segno X che decreterebbe il pareggio verrà fissato a 2,8.