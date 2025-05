DIRETTA CREMONESE BOLOGNA PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 1-1): TERMINA PARI

Cremonese Bologna Primavera 1-1: quasi come da copione le due squadre si prendono un punto a testa nell’ultima giornata della stagione regolare, il campionato Primavera 1 termina oggi per i grigiorossi che, grazie al gol di Lorenzo Sivieri al 18’ minuto, si prendono un ultimo punto e archiviano in via definitiva una salvezza bellissima, maturata con il quattordicesimo posto in classifica e 48 punti, gli stessi del Monza, e un vantaggio di otto lunghezze sulla zona playout rappresentata proprio dal Bologna che, come noto, giocheranno il playout contro l’Empoli con il vantaggio del campo, davvero non indifferente.

I felsinei non sono riusciti a replicare la vittoria, per quanto inutile, della scorsa giornata: sono stati comunque bravi a rimediare allo svantaggio grazie a Jovan Ivanisevic, andato a segno appena prima della mezz’ora, poi nel secondo tempo i ritmi si sono decisamente abbassati e soprattutto il Bologna ha iniziato a pensare alla sfida per rimanere nel massimo campionato. Vedremo se i felsinei ci riusciranno, intanto applausi alla Cremonese che ritroveremo il prossimo anno per vedere se eventualmente ci sarà un ulteriore salto di qualità per questa squadra. (agg. di Claudio Franceschini)

CREMONESE BOLOGNA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Nella diretta Cremonese Bologna Primavera che sta per cominciare i giovani felsinei guardano già all’imminente playout, sapendo comunque che avranno il fattore campo: le prove generali arrivano contro una Cremonese ottimamente salva, che nel bilancio complessivo di questa partita ha una vittoria esterna a fronte di una sconfitta sempre in trasferta, con due pareggi tra cui lo straordinario 4-4 con cui era terminata la partita di andata a fine settembre. La Cremonese ha vinto a Bologna nel terzo turno della Coppa Italia 2023-2024: gol decisivo realizzato da Eduart Gashi a metà del secondo tempo e vittoria molto preziosa per la squadra di Elia Pavesi. L

a vittoria del Bologna risale invece al campionato 2, e siamo al settembre di sette anni fa: è passato del tempo da quando Denis Portanova e Leonardo Mazza avevano sancito la vittoria rossoblu, a quattro minuti dal 90’ la Cremonese era anche rimasta in inferiorità numerica per l’espulsione diretta di Nicolò Radaelli. Adesso il contesto è diverso e come detto il Bologna sarà impegnato nella complicata missione di evitare di tornare a giocare in quel torneo, confermando la sua presenza nella massima serie: intanto vediamo come andrà a finire oggi, finalmente possiamo lasciare che a parlare siano i protagonisti della diretta Cremonese Bologna che prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CREMONESE BOLOGNA PRIMAVERA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Chi ha intenzione di seguire la diretta Cremonese Bologna Primavera senza poter presenziare all’evento potrà comunque vedere il match su Sportitalia. La gara sarà dunque trasmessa sul canale 60 del digitale terrestre, oltre che in streaming sul sito e sull’applicazione.

CREMONESE BOLOGNA PRIMAVERA, SCONTRO SENZA PREOCCUPAZIONI

Si comincia domenica 18 maggio 2025 alle ore 15:00 con la diretta Cremonese Bologna Primavera. Presso il Campo Amadio Soldi si stanno per scontrare due compagini che non hanno più niente da dire alla stagione regolare per l’annata calcistica 2024/2025. I padroni di casa si sono infatti piazzati al quattordicesimo posto solitario con i loro quarantasette punti ed in caso di successo odierno potrebbero scavalcare il Lecce U20 ed agganciare il Cesena U20.

Una sconfitta potrebbe invece voler dire finire alle spalle di Atalanta U20 o Monza U20, senza comunque dimenticare che i lombardi arrivano dal successo conquistato in trasferta contro l’Udinese Primavera, a cui hanno rifilato un poker senza subire gol. I giovani felsinei sono invece già condannati a dover affrontare i playout per provare a salvarsi. I rossoblu occupano appunto la diciassettesima posizione in graduatoria con i loro trentanove punti e non possono più scalzare il Monza U20 dalla sedicesima piazza. Dopo aver vinto contro i brianzoli nella scorsa giornata, gli emiliani hanno probabilmente già la testa alla sfida con l’Empoli U20 per mantenere la categoria e giocare anche l’anno prossimo in Primavera 1.

DIRETTA CREMONESE BOLOGNA PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Cremonese Bologna Primavera si possono delineare anche grazie ai recenti risultati ottenuti dalle due compagini nel campionato Primavera 1. I grigiorossi guidati in panchina dal tecnico Pavesi dovrebbero ripresentarsi quindi utilizzando il 3-5-2 con Tommasi, Pavesi, Zilio, Duca, Triacca, Lottici Tessadri, Gashi, Lordkipanidze, Spaggiari, Ragnoli Galli e Gabbiani che ha schiantato l’Udinese U20 fuori casa. Stesso discorso per il 4-3-3 con Pessina, Puukko, Ivanisevic, Tomasevic, Papazov, Jaku, Nordvall, Toroc, Tonin, Castaldo e Ravaglioli di mister Colucci, che disporrà in questo modo i suoi rossoblu avendo vinto contro il Monza U20 impiegando questo schieramento.

DIRETTA CREMONESE BOLOGNA PRIMAVERA, LE QUOTE

Dando uno sguardo ai siti di scommesse, come Sisal, si può vedere che le quote della diretta Cremonese Bologna abbiano un risultato che sembra già scritto con i grigiorossi che partono favoriti per la vittoria per via della loro migliore posizione in classifica e per la presenza in rosa del miglior marcatore della competizione, per questo la quota assegnata è pari a 1.93, la vittoria dei rossoblù invece è più difficile viste le difficoltà che ha incontrato la squadra quest’anno e quindi verrà pagata 3.00, ultimo è il pareggio che essendo molto improbabile è stato fissato a 3.90.