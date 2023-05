Diretta/ Cremonese Bologna (risultato 0-1) streaming video tv: rete di Arnautovic!

DIRETTA CREMONESE BOLOGNA (RISULTATO 0-1): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Lombardia la partita tra Cremonese e Bologna è cominciata da una quindicina di minuti nel primo tempo ed il risultato è già di 0 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro sembrano essere i padroni di casa allenati da mister Ballardini a tentare di prendere in mano il controllo delle operazioni provando ad affacciarsi in zona offensiva anche al 5′ con Tsadjout che tuttavia arriva in ritardo sul lancio di Sernicola.

Gli ospiti guidati dal tecnico Thiago Motta rispondono riuscendo a passare in vantaggio al 14′ grazie alla rete messa a segno da Arnautovic, autore di un colpo di testa vincente su assist di Barrow. Ecco anche le panchine ufficiali: CREMONESE (4-2-3-1) – A disposizione: Saro, Sarr, Aiwu, Ciofani, Buonaiuto, Bianchetti, Ghiglione, Afena-Gyan, Acella, Ferrari, Quagliata, Locoshvili. All.: Ballardini. BOLOGNA (4-2-3-1) – A disposizione: Bardi, Ravaglia, Sosa, Moro, Zirkzee, Medel, Aebischer, Lykogiannis, Pyythia, De Silvestri. All.: T. Motta. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

CREMONESE BOLOGNA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Bologna non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno infrasettimanale valido per la 36^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Diretta di Cremonese Bologna che si presenta per i padroni di casa come una sfida fondamentale al fine di ottenere punti per la salvezza; sempre meno le giornate disponibili e le occasioni si assottigliano per la formazione di Davide Ballardini. Cremonese che si affaccia alla partita dopo la sconfitta esterna in casa della Juventus dove ha subito due gol confermando il trend negativo in difesa con 61 gol subiti da inizio campionato. In zona offensiva non va meglio alla Cremonese, che si presenta come il quarto peggior attacco del campionato con la brutta notizia legata all’attaccante Dessers, per lui stagione probabilmente finita anzitempo. Bologna che invece ha realizzato una grande stagione, con un super Riccardo Orsolini in versione goleador con 10 reti realizzate, il suo maggior bottino in massima serie. Insieme all’ex Ascoli e Atalanta, alla ricerca di una maglia dal primo minuto, Marko Arnautovic il quale ha giocato da titolare nella sfida pareggiata allo stadio Dall’Ara contro la Roma.

Adesso leggiamo le formazioni ufficiali di Cremonese Bologna, poi si gioca! CREMONESE – Carnesecchi; Sernicola, Chiriches, Vasquez, Valeri; Castagnetti, Meitè, Pickel; Galdames; Okereke, Tsadjout. BOLOGNA – Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Ferguson, Schouten, Dominguez; Orsolini, Arnautovic, Barrow. (Marco Genduso)

DIRETTA CREMONESE BOLOGNA: PARTITA COMBATTUTA!

Cremonese Bologna, in diretta sabato 20 maggio 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A. Potrebbe essere l’ultimo treno salvezza per la Cremonese, dopo la sconfitta subita sul campo della Juventus. Match proibitivo sulla carta ma che ha comunque lasciato a -6 dalla salvezza i grigiorossi con 3 sole partite da giocare: unica possibilità per i lombardi una vittoria, per provare a restare in lizza fino alla fine.

Il Bologna è reduce da un pareggio senza reti contro la Roma, Thiago Motta spera di recuperare nella corsa all’ottavo posto, con 6 partite però senza vittoria per i rossoblu in questo cammino nelle ultime giornate di campionato. All’andata pari 1-1 al “Dall’Ara” tra le due compagini, le due squadre non si affrontano a Cremona in campionato dai tempi della Serie B, ultima sfida il 6 maggio 2006, terminata in parità col punteggio di 2-2.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE BOLOGNA

Le probabili formazioni della diretta Cremonese Bologna, match che andrà in scena allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Per la Cremonese, Davide Ballardini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Valeri; Okereke, Ciofani. Risponderà il Bologna allenato da Thiago Motta con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Ferguson, Schouten, Dominguez; Orsolini, Arnautovic, Barrow.

CREMONESE BOLOGNA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cremonese Bologna, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Cremonese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.











