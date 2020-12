Diretta/ Cremonese Brescia (Serie B) streaming video DAZN. una classica lombarda

DIRETTA CREMONESE BRESCIA: DERBY DELICATO!

Cremonese Brescia, in diretta dallo stadio Giovanni Zini di Cremona, in programma martedì 8 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per il recupero della quinta giornata d’andata del campionato di Serie B. Una grande classica lombarda tra due formazioni che stanno però vivendo un momento difficile. La Cremonese però domenica scorsa è riuscita a rialzare la testa trovando la prima vittoria nel campionato cadetto, 2-1 all’Entella che è valso un balzo significativo in classifica, con i grigiorossi che hanno agganciato la zona play out a quota 7 punti, considerando quanto è ancora corta la graduatoria. A soli due punti di distanza è il Brescia, sulla graticola il tecnico Lopez dopo due sconfitte di fila contro Frosinone e Reggina che hanno ormai avvicinato le Rondinelle più alla zona retrocessione piuttosto che alla zona play off, obiettivo dichiarato per una squadra appena retrocessa dalla Serie A. Questa sfida potrebbe essere decisiva per il futuro di entrambi i tecnici, considerando che anche la posizione di Bisoli non può ancora considerarsi del tutto tranquilla. Una curiosità sui precedenti: dal 1995 ad oggi la Cremonese ha battuto il Brescia in un solo incrocio ufficiale, il 2-0 interno del 20 ottobre 2017.

DIRETTA CREMONESE BRESCIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Brescia sarà visibile sul canale numero 209 del satellite, sul canale DAZN1: per chi vorrà vedere il match tramire internet l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE BRESCIA

Le probabili formazioni di Cremonese Brescia, sfida che andrà in scena presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Pierpaolo Bisoli con un 4-3-2-1: Alfonso; Bianchetti, Fornasier, Terranova, Valeri; Deli, Gustafson, Valzania; Pinato, Buonaiuto; Strizzolo. Gli ospiti guidati in panchina da Diego Lopez schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Joronen; Sabelli, Mateju, Chenchellor, Martella; Dessena, Van de Looi, Jagiello; Zmrhal; Aye, Torregrossa.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote fissare le le scommesse sul match di Serie B tra Cremonese e Brescia queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.30, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.00 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.40.



