Diretta/ Cremonese Brescia streaming video tv: derby da zona playoff (Serie B, oggi 27 gennaio 2024)

DIRETTA CREMONESE BRESCIA, SQUADRE IN FORMA

La diretta Cremonese Brescia, in programma sabato 27 gennaio alle ore 14:00, racconta della 22esima giornata di Serie B. I padroni di casa arrivano dalla doppia vittoria per 1-0 in sei giorni, prima in casa con il Cosenza e poi nella trasferta ligure di La Spezia. La Cremonese occupa, prima di questa gara, la terza posizione.

Più indietro il Brescia ottavo che comunque sta tenendo il passo delle migliori della classe. Nelle ultime cinque partite, è arrivata una sola sconfitta (2-0 del Parma) e un pareggio, il più recente, per 1-1 col Sudtirol. Tre invece i successi in questo arco di tempi: Como per 2-0, Catanzaro con un risultato di 3-2 e infine 2-1 al Modena.

CREMONESE BRESCIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Cremonese Brescia sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Per l’emittente televisiva sarà necessario abbonarsi al pacchetto Calcio mentre per il servizio streaming esiste un unico abbonamento per fruire di tutti i servizi.

La diretta streaming Cremonese Brescia sarà dunque visibile sia su Sky Go su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Lo stesso vale per l’applicazione di DAZN che però oltre ai precedenti modi di fruizione si aggiunge anche la console di gioco.

CREMONESE BRESCIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Cremonese Brescia vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. Jungdal difenderà i pali con davanti a sé il trio Antov, Bianchetti e Lochoshvili. Il centrocampo sarà il reparto più folto con Sernicola, Collocolo, Majer, Falletti e Zanimacchia. Stroppa in avanti sembra optare per Vazquez e Coda.

Il Brescia replica con un interessante 3-4-2-1- Tra i pali Andrenacci, difesa a tre composta da Papetti, Adorni e Mangraviti. I due esterni saranno Dickmann e Jallow mentre Bisoli e Bertagnoli si occuperanno del centrocampo. I due trequartisti saranno Bjarnason e Galazzi che avranno il compito di supportare Moncini.

CREMONESE BRESCIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Cremonese Brescia danno favorita la squadra di casa favorita a 1.7. Secondo bet365, il segno X vale 3.75 mentre il 2 fisso leggermente sopra il cinque, precisamente a 5.25.

L’Over 2.5 è quotato a 2.05, alto rispetto all’Under che viene offerto a 1.75. Gap che troviamo molto simile per il Gol a 2 e il No Gol a 1.72.

