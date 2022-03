DIRETTA/ Cremonese Brescia streaming video tv: scontro al vertice (Serie B)

DIRETTA CREMONESE BRESCIA: È DERBY!

Cremonese Brescia, in diretta sabato 5 marzo 2022 alle ore 16.15 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà una sfida valevole per la 28^ giornata del campionato di Serie B. Un vero e proprio scontro al vertice quello in programma tra pochi minuti: le due squadre sono divise appena da un punto in classifica e entrambe hanno messo nel mirino il Lecce capolista, distante rispettivamente due e un punto…

Continuiamo la nostra analisi della diretta di Cremonese Brescia analizzando il momento attraversato dalle due squadre. I padroni di casa allenati da mister Pecchia sono terzi con 50 punti, raccolti grazie a 14 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte. Due pareggi e una vittoria nelle ultime tre giornate: nell’ultimo turno i grigiorossi hanno ottenuto un 1-1 esterno contro il Benevento. Passiamo adesso al Brescia di Pippo Inzaghi, che ha ritrovato la retta via dopo un periodo no. I biancoblu sono secondi in classifica con 51 punti, frutto di 14 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte. Nell’ultima giornata le Rondinelle hanno sconfitto in rimonta per 2-1 il Perugia di Alvini.

DIRETTA CREMONESE BRESCIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Cremonese Brescia sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport, per la precisione sul canale Sky Calcio 1 (251 dell’emittente satellitare). Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. Come ben sappiamo, offre anche la possibilità di accedere alla diretta Cremonese Brescia in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE BRESCIA

Al termine della presentazione del match dello stadio Stadio Giovanni Zini di Cremona, è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Cremonese Brescia. Sia Fabio Pecchia che Pippo Inzaghi devono fare i conti con una condizione fisica non ottimale delle squadre, considerando il turno infrasettimanale di tre giorni fa, per questo motivo non mancano ballottaggi e nodi da sciogliere. Partiamo dalla compagine grigiorossa, in campo con il 4-2-3-1. Tra i pali ancora una volta il giovane Carnesecchi, indicato dagli esperti della categoria come il miglior portiere della B. La linea a quattro di difesa è composta da Sernicola, Bianchetti, Meroni e Valeri. In cabina di regia Fagioli è affiancato dall’esperto Castagnetti, mentre il trio di trequartisti è formato da Baez, Gaetano e Gondo.

Centravanti il veterano Ciofani, già sei gol in campionato. Passiamo adesso al Brescia di Inzaghi, anche lui alle prese con qualche dubbio di formazione. Il modulo è ancora una volta il 4-3-3, con in porta il finlandese Joronen. Karacic e Mangraviti sono i terzini, mentre i due centrali sono Cistana e Adorni. Bisoli metodista del centrocampo a tre, ai suoi fianchi troviamo Jagiello e Proia. In attacco ci sarà Moreo, affiancato dai giovani Leris e Tramoni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Al termine della presentazione delle probabili formazioni, è il momento di conoscere le quote per le scommesse della diretta di Cremonese Brescia. Una sfida importantissima per entrambe le formazioni in termini di classifica e che non prevede, almeno secondo i bookmakers, una grande favorita. Prendiamo ad esempio le quotazioni dell’agenzia William Hill, i padroni di casa partono con un minimo vantaggio: la vittoria della Cremonese è data a 2,35, il pareggio a 3,10, la vittoria del Brescia a 3,10. Uno scenario che conferma la grande indecisione degli esperti e dunque degli scommettitori. C’è più margine, invece, per quanto riguarda il numero di gol della sfida dello Zini: l’Under 2,5 è dato a 1,66, mentre l’Over 2,5 è dato a 2,10. Segneranno entrambe le squadre? Bookmakers spaccati: Gol e No Gol hanno la stessa quotazione, ovvero 1,85.

