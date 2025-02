DIRETTA CREMONESE CAGLIARI PRIMAVERA: SITUAZIONE TRANQUILLA!

Con la diretta Cremonese Cagliari Primavera siamo in campo alle ore 15:00 di domenica 23 febbraio per una partita che rientra nella 27^ giornata del campionato Primavera 1 2024-2025, la possiamo definire una sfida tra due squadre che sono tranquille in classifica e cercano gli ultimi punti per mettersi definitivamente al sicuro. Nel turno infrasettimanale hanno pareggiato entrambe: molto bene la Cremonese che è riuscita a fermare il Sassuolo campione d’Italia, anche se ormai la vittoria manca da qualche settimana si può dire che il percorso grigiorosso resti positivo.

Il Cagliari invece ha pareggiato contro il Milan: gli isolani hanno due punti in più in classifica ma per il momento i playoff, che sarebbero potuti essere un obiettivo, restano parecchio lontani e dunque come già detto si guarda a mettersi al riparo da brutte sorprese. La diretta Cremonese Cagliari Primavera comincerà tra poco, non ci resta allora che stare a vedere in che modo i due allenatori intendano schierare in campo le loro squadre, facciamolo subito nell’analisi delle probabili formazioni.

COME VEDERE LA DIRETTA CREMONESE CAGLIARI PRIMAVERA, INFO STREAMING VIDEO TV

La diretta Cremonese Cagliari Primavera potrete vederla sul canale 60 e la diretta streaming video invece su internet.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE CAGLIARI PRIMAVERA

Per la diretta Cremonese Cagliari Primavera possiamo ipotizzare un 3-5-2 da parte di Elia Pavesi: Gabbiani mercoledì è partito dalla panchina mentre oggi dovrebbe essere in campo per affiancare Faye o Ragnoli Galli, a centrocampo invece spazio a Lordkipanidze con due mezzali che saranno Nagrudnyi e Lottici Tessadri, Gashi il primo candidato a prendere il posto di uno dei tre mentre l’altro sarebbe Cantaboni come interno offensivo, in difesa invece ecco la linea con Zilio, Pavesi e Prendi a protezione del portiere Malovec.

La risposta di Fabio Pisacane è affidata a un modulo speculare nel quale Velizar-Iliya Iliev viene supportato da Pintus, Cogoni e Franke; da valutare le corsie di centrocampo, Arba sarà a destra ma dall’altra parte Marini insidia Grandu, nel reparto di mezzo possibili ingressi per Diego Marcolini e Malfitano così come davanti potremmo rivedere Vinciguerra, che tornerebbe ad agire come punta di movimento affiancando uno tra Bolzan e Mutandwa, in attacco possiamo dire che il Cagliari sulla carta non sia messo affatto male.