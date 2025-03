DIRETTA CREMONESE CATANZARO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Cremonese Catanzaro? Cerchiamo di scoprirlo in questo aggiornamento mentre cerchiamo di capire chi tra le due compagini può avere o meno il favore del pronostico dalla propria parte da un punto di vista numerico. Iniziamo parlando della Cremonese, la squadra che in questo campionato macina più kilometri di tutte con quasi 11km percorsi da ogni giocatore di movimento che inizia e conclude la partita. Le reti arrivano nella zona centrale del secondo tempo con una percentuale del 23%, parliamo più nello specifico dei minuti che vanno dal 60esimo al 75esimo.

Invece il Catanzaro gioca con un blocco basso e cerca di colpire con dei lampi da parte del reparto offensivo. Non a caso i calabresi sono la squadra che tenta più dribbling di tutte in Serie B ma soltanto il 13% va a segno. Questo è un fattore che potrebbe metterli in difficoltà anche oggi, andrà davvero cosi? Cerchiamo di scoprirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Cremonese Catanzaro, dove finalmente passeremo al’azione con il commento live di questo match. Perciò non cambiate pagina ma anzi aggiornatela! (agg. Gianmarco Manara)

Diretta Cremonese Catanzaro, dove vedere la partita

Per seguire la diretta Cremonese Catanzaro delle 15.00 sarà necessario che tutti i tifosi e gli interessati abbiano sottoscritto un abbonamento a Dazn per i piani Standard, Plus o Goal Pass o si colleghino alla piattaforma di diretta streaming video di Dazn.

Importante gara da playoff

La diretta Cremonese Catanzaro vedrà sfidarsi due delle migliori squadre del campionato che stanno disputando un’ottima stagione con pochi bassi e molti alti e che ora lottano per avere il posto migliore possibile per i playoff, i padroni di casa sono stati a lungo nelle prime posizioni ma qualche sconfitta di troppo nelle ultime gare li ha fatti scendere in classifica, sono ora quinti con 42 punti e nell’ultima partita hanno pareggiato 2-2 in casa della Carrarese.

Gli ospiti invece sono sempre più una sicurezza in questa stagione dopo aver lottato a lungo nella zona playoff del campionato ora sono quarti con 43 punti, posizione che gli permetterebbe di saltare il primo turno dei playoff, anche loro si presentano dopo un pareggio 1-1 con la Reggiana.

Cremonese Catanzaro, probabili formazioni

Per la diretta Cremonese Catanzaro i padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il 3-4-2-1 del tecnico Giovanni Stroppa con Fulignati in porta, Bianchetti, Ceccherini e Antov i tre difensori centrali, Azzi e Zanimacchia sulle fasce con Pickel e Majer a completare il centrocampo, Nasti unica punta supportato da Vandeputte e Johnsen.

Gli ospiti saranno messi in campo dal mister Fabio Caserta con un 3-5-2 con Pigliacelli tra i pali, Brighenti, Scognamiglio e Bonini trio di difesa, Situm e Cassandro sulle fasce, Pontisso, Petriccione e Pagano in mezzo al campo e davanti la coppia d’attacco Iemmello e Pittarello.

Cremonese Catanzaro, quote e pronostico

La diretta Cremonese Catanzaro si appresta ad essere una partita interessante e divertente con numerose occasioni da gol e ribaltamenti di fronte che renderanno incerto fino all’ultimo il risultato, si scontrano due squadre di alta classifica distanziate solamente da un punto e sarà quindi fondamentale per loro portare a casa i 3 punti alla fine dei 90 minuti, la squadra ospite arriva in una migliore serie dalle ultime partite e la posizione migliore di classifica porta a vederla come la possibile favorita per la partita.

Secondo i siti di scommesse, come Sisal, invece la vittoria della Cremonese è quasi scontata e quindi quotata 1.70, la vittoria del Catanzaro invece è vista come molto difficile come evidenzia la quota di 4.65, mentre la quota del pareggio è pari a 3.55.