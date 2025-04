DIRETTA CREMONESE CESENA PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 0-2): BLITZ DEI ROMAGNOLI!

Cremonese Cesena Primavera 0-2: colpo da parte dei giovani romagnoli, che si impongono in trasferta nella partita valida per la 35^ giornata del campionato 1 e possono festeggiare con tre turni di anticipo la salvezza. Intendiamoci: la permanenza nel massimo torneo Under 20 era scontata da qualche tempo, ma aver sbrigato la pratica tre giornate prima dice parecchio dell’ottima stagione del Cesena, soprattutto se paragonata all’ultima che aveva disputato in questo campionato 1. Oggi vittoria senza fronzoli al cospetto di una Cremonese che aveva una grande occasione, ma non ha saputo sfruttarla e adesso rischia qualcosa.

DIRETTA/ Cremonese Mantova (risultato finale 4-2): De Luca ne fa due! (Serie B, 25 aprile 2025)

La distanza che separa i grigiorossi dal Bologna è ancora di 5 punti: ce ne sono 9 a disposizione e sembra fatta anche per la Cremonese, ma attenzione alle possibilità di accusare il colpo rilanciando invece i felsinei. Il Cesena sale in dodicesima posizione a 47 punti: è ormai tardi per i playoff ma, ripetiamo, resta l’ottima annata di questa squadra che ancora una volta ha dimostrato come crescita e ambizioni nascano proprio dal settore giovanile, e per il prossimo anno sicuramente il progetto sarà volto a fare un miglioramento ulteriore, puntando magari alla Top 6 in maniera concreta. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Reggiana Cittadella (risultato finale 2-1): accorcia Pandolfi (Serie B, 25 aprile 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA CREMONESE CESENA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Per vedere la diretta Cremonese Cesena Primavera vi basterà accendere la televisione su Sportitalia. Per quanto riguarda la diretta streaming video su computer e tablet invece o l’applicazione o il sito web dell’emittenet vi faranno vedere il match.

CREMONESE CESENA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Non si può dire che sia la tradizione il punto di forza per la diretta Cremonese Cesena Primavera. I precedenti ufficiali sono del tutto cinque, con due vittorie a testa più un pareggio, che però fu nella finale della Supercoppa Primavera 2 della scorsa stagione (nella quale entrambe furono promosse nel massimo campionato) e quindi si andò ai calci di rigore per assegnare questo titolo, in verità piuttosto simbolico, che furono i romagnoli ad aggiudicarsi per 6-5.

DIRETTA/ Verona Cremonese Primavera (risultato finale 0-2): la chiude Ragnoli! (20 aprile 2025)

Il Cesena ha poi vinto, sfruttando il fattore campo, anche la partita d’andata del Campionato 1 in corso: era venerdì 29 novembre scorso e i padroni di casa ebbero la meglio per 1-0 grazie al gol segnato su calcio di rigore da Valentino Coveri dopo soli otto minuti di gioco. In precedenza le due squadre non si affrontavano dal 2018, mentre l’anno al quale risale l’ultima vittoria della Cremonese è il 2017. Fin qui la breve storia, ora però a parlare saranno i protagonisti della diretta Cremonese Cesena Primavera! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CREMONESE CESENA PRIMAVERA, TRANQUILLI MA NON TROPPO

Punti d’oro per la salvezza in questo ultimo sprint verso la permanenza nella massima serie giovanile. Si può riassumere così la diretta Cremonese Cesena Primavera, in programma lunedì 28 aprile 2025 alle ore 16:00.

I lombardi sono a +5 dal Bologna e dunque hanno ancora bisogno di certezze prima di festeggiare la salvezza. Sicuramente il successo contro il Verona della scorsa giornata è stato a dir poco un toccasana per le ambizioni della Cremonese.

Il Cesena dal canto suo può godere di tre punti in più della Cremonese e dunque una certa distanza di sicurezza. Detto ciò, l’aritmetica non vede ancora i bianconeri salvi, anche se la vittoria col Bologna potrebbe essere stata spartiacque.

LE PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE CESENA PRIMAVERA

La Cremonese Primavera giocherò con il 3-4-1-2 con Tommasi in porta, protetto da Bassi, Prendi e Pavesi. Agiranno da esterni Triacca e Lordkipanidze mentre Thiandoum e Spaggiari saranno i mediani. Lottici invece giocherà dietro a Ragnoli e Bielo.

Il Cesena invece si schiererà con il 4-4-2 con Fontana in porta, difeso da Abbondanza, Valentini, Pitti e Domeniconi. A centrocampo alpino, Campanelli, Castorri e infine Zamagni. Tandem offensivo con Perini e Coveri.