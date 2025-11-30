Tutte le informazioni sulla diretta Cremonese Cesena, la situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, possibile esito finale

Diretta Cremonese Cesena Primavera, bianconeri vogliono tornare a vincere

Nella seconda parte della tredicesima giornata del Campionato Primavera verrà giocata la diretta Cremonese Cesena, una sfida che mette una di fronte all’altra due squadre che stanno affrontando due percorsi molto diversi fino a questo momento nella competizione, i grigiorossi infatti sono sprofondati in un momento di grande difficoltà da cui stanno facendo sempre più fatica ad uscire, come evidenzia la sconfitta 1-0 in casa del Monza, e che gli ha permesso di accumulare solamente 4 punti che li obbligano a stare al ventesimo e ultimo posto in classifica.

Per i bianconeri invece dopo una lunga serie di vittorie che li aveva fatti stare tra le prime posizioni è arrivato un momento di difficoltà, che settimana scorsa li ha visti pareggiare 3-3 con l’Atalanta, e soprattutto che li ha fatti sprofondare fino al quinto posto con 21 punti, a solo uno di vantaggio dalle squadre che inseguono i playoff e che sono pronte a strappargli la qualificazione.

Diretta Cremonese Cesena Primavera streaming video, dove seguire la partita

La diretta Cremonese Cesena del Campionato Primavera avrà inizio alle 15.00 e insieme al match alla stessa ora comincerà la sua trasmissione su Sportitalia, il servizio che l’emittente offre è completamente gratuito e offre a tutti di godersi lo spettacolo della sfida sul canale 60 del digitale terrestre o in alternativa in streaming sul sito sportitalia.it o sull’applicazione dell’emittente.

Cremonese Cesena Primavera, probabili ventidue in campo

Dopo gli ultimi risultati ottenuti l’approccio che entrambe le squadre avranno per la diretta Cremonese Cesena sarà quello di provare qualche cambio nella formazione titolare, mantenendo però lo stesso schema di gioco, Elia Pavesi quindi si affiderà al suo 4-4-1-1 con Cassin in porta, Gashi, Prendi, Pavesi e Zilio in difesa, Lickunas, Tessadri, Biolchi e Galli a centrocampo, Lamorte sulla trequarti e Diaz in attacco. Nicola Campedelli invece risponderà con un 4-3-1-2 con Fontana come portiere, Ridolfi, Ribello, Kebbeh e Domeniconi come difensori, Mattioli, Poletti e Carbone come centrocampisti, Tosku trequartista e Galvagno con Rossetti come attaccanti.

Cremonese Cesena Primavera, possibile esito finale

Alla fine dei 90 minuti della diretta Cremonese Cesena del Campionato Primavera il risultato che con maggiore probabilità si potrebbe vedere è la vittoria dei bianconeri, squadra sicuramente migliore sotto diversi punti di vista e che è in maggiore fiducia, nonostante non riesca a vincere da tre partite consecutive. Per quanto riguarda i grigiorossi non ci sono molto possibilità di vederli portare a casa dei punti anche se con una fase difensiva più attenta, rispetto a quella vista fino ad oggi che ha concesso 18 gol, e una offensiva più efficace il pareggio non è da escludere.