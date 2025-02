DIRETTA CREMONESE CESENA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Quella che andremo a commentare insieme nella diretta di Cremonese Cesena è senza dubbio la gara più interessante della giornata di Serie B odierna, numericamente parlando. Questo perché le due squadre sono quelle che corrono di più in questo campionato. Rispettivamente la prima e la seconda della classe, con la Cremonese che corre in media 11 km in media ogni novanta minuti e poi il Cesena che invece ne macina dieci. Questo dovrebbe portare però dei problemi ai bianconeri, visto che contro squadre ad alta intensità la squadra subisce almeno 0,9 gol ogni volta.

Invece i grigiorossi possono comunque vantare una difesa che prende in media solamente 0,87 reti nello stesso arco di tempo. Questo significa che abbiamo una discreta occasione di vedere la Cremonese portare i tre punti a casa questa volta, andrà davvero cosi? Cerchiamo di capirlo insieme nel prossimo aggiornamento della diretta di Cremonese Cesena, il fischio di inizio sta per cominciare e noi non vogliamo assolutamente perdercelo! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Cremonese Cesena, come seguire la partita

Seguire la diretta Cremonese Cesena dello Stadio Giovanni Zini sarà possibile solo per i tifosi e gli appassionati che sono in possesso di un abbonamento a Dazn per i piani Standard, Plus e Goal Pass, si potrà quindi sintonizzarsi ai canali Dazn o Dazn1 o in alternativa collegarsi alla piattaforma di streaming di Dazn

La situazione delle squadre

La diretta Cremonese Cesena andrà in scena alle 17.15 e varrà per la ventisettesima giornata di Serie B, la sfida vedrà la lo scontro tra due squadre che hanno avuto un’ottima stagione fino a questo momento e sono in piena lotta per un posto nei playoff che sia più favorevole possibile, i padroni di casa sono al quarto posto con 41 punti e in questo momento potrebbero saltare il primo turno per i playoff promozione di fine anni.

Gli ospiti hanno avuto qualche difficoltà aggiuntiva ma si sono ripresi e hanno conquistato nuovamente l’ottavo posto con 34 punti. La Cremonese arriva alla partita da un pareggio per 1-1 in casa del Bari, così come il Cesena che è riuscito a fermare 1-1 il Pisa secondo in classifica, nonostante l’inferiorità numerica.

Diretta Cremonese Cesena, i probabili ventidue in campo

Per l’importante partita il tecnico Giovanni Stroppa dovrebbe schierare i suoi con un 3-5-2 con Fulignati in porta, Antov, Ravanelli e Bianchetti i tre difensori centrali, Azzi e Barbieri sugli esterni, Vandeputte, Castagnetti e Pickel in mezzo al campo e coppia d’attacco composta da Nasti e Vazquez. Gli ospiti dovrebbero rispondere con il 3-5-2 del mister Michele Mignani con Klinsmann tra i pali, Mangraviti, Prestia e Piacentini in difesa, Adamo e Celia sulle fasce con Saric e Mendicino a completare il centrocampo, Berti trequartista alle spalle di La Gumina e Shpendi

Diretta Cremonese Cesena, quote e possibile esito finale

La diretta Cremonese Cesena è una sfida che si appresta essere sicuramente interessante, divertente e ricca di occasioni da gol ribaltamenti di fronte, le due squadre giocano un calcio propositivo e offensivo e sono guidate da due tra i migliori attaccanti della competizione, Cristian Shepndi per il Cesena, 10 gol segnati, e Franco Vazquez per la Cremonese, con 9 gol segnati, i padroni di casa alla fine rimangono i favoriti per via del loro percorso fino a questo momento e la posizione migliore in classifica. Stesso pronostico è quello dato da Sisal che assegna alla vittoria della Cremonese una quota di 1.75, al pareggio una quota di 3.50 mentre la vittoria del Cesena è quotato 4.33