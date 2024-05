Diretta/ Cremonese Cittadella (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via! (Serie B, 10 maggio 2024)

DIRETTA CREMONESE CITTADELLA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Mancano solo pochi minuti alla diretta di Cremonese Cittadella. I grigiorossi hanno mancato la promozione diretta: sono stati in corsa a lungo per questo traguardo, a metà marzo erano secondi in classifica ma, dopo aver vinto tre partite consecutive portando a dieci gare (con sette vittorie) la loro striscia positiva sono incappati nell’improvvisa crisi con tre sconfitte e un pareggio, tra cui il sanguinosissimo ko di Venezia ma anche le pesanti cadute contro Sudtirol (0-3) e Feralpisalò (in casa), cosa che ha anche impedito di correre per il terzo posto. Saranno playoff dalla quarta posizione, ma la squadra appare davvero in calo.

Del resto lo è anche il Cittadella, che non farà la post season ancora una volta: i veneti, come detto in parecchie occasioni, pagano le otto sconfitte consecutive incassate tra metà gennaio e inizio marzo, tra l’altro da quel momento è arrivata una sola vittoria a fronte di ben sette pareggi, perdere una sola volta nelle ultime nove non è servito per chiudere in anticipo la stagione. Ci si riproverà l’anno prossimo, nel frattempo la parola oggi può passare al terreno di gioco perché ci siamo davvero, la diretta di Cremonese Cittadella prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CREMONESE CITTADELLA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Ci sono diverse opzioni per vedere Cremonese Cittadella in diretta. La partita sarà disponibile su Sky con l’acquisto del pacchetto Calcio, e per chi preferisce lo streaming, può essere vista su NowTv utilizzando le stesse modalità. In più, l’incontro si può seguire su Dazn con un abbonamento standard.

TESTA A TESTA

Partita con una lunga storia quella che si vedrà nella diretta di Cremonese Cittadella di venerdì 10 maggio. Sono 28 infatti le sfide precedenti tra i due club che hanno iniziato ad affrontarsi tra i professionisti nel dicembre del 1999. Di preciso, il 23 dicembre del 1999 si giocò il primo Cremonese Cittadella terminato con l’1 a 1 finale ini una partita valevole per la Serie C. Nella storia di questa sfida, sono addirittura 16 le vittorie della Cremonese contro le sei in favore del Cittadella e i sei pareggi.

Quest’anno, oltre alla gara di andata, Cremonese e Cittadella si sono affrontate un’altra volta in Coppa Italia dove ci pensò Coda a far vincere i lombardi con una rete al 121′. La sfida di andata, invece, ha visto un’altra vittoria dei grigiorossi che sono riusciti a superare con il risultato di 1 a 2 la squadra di Gorini. Furono decisive le reti di Ravanelli e Vazquez per superare il pareggio momentaneo di Vita. (Agg. di Andrea Marino)

SENZA PRESSIONI

La diretta di Cremonese Cittadella si preannuncia come un incontro senza particolari pressioni per entrambe le squadre, dal momento che i grigiorossi sono già qualificati per i playoff e non hanno molto da aggiungere al loro campionato che vedrà l’ultimo atto oggi 10 maggio alle ore 20,30.

Ci si aspetta un ampio turnover per consentire ai titolari di riposare, come avvenuto nella scorsa partita contro il Parma, conclusa con un pareggio per 1-1. Anche il Cittadella è in una posizione tranquilla a metà classifica e senza rischi, e proviene da un pareggio per 1-1 contro il Bari. Pertanto, la partita potrebbe essere un’opportunità per entrambe le squadre di sperimentare nuove strategie e dare spazio ai giovani giocatori.

CREMONESE CITTADELLA: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta di Cremonese Cittadella vedono entrambe le squadre schierarsi col 3-5-2. I padroni di casa scendono in campo con Jungdal in porta, difesa a tre composta da Antov, Bianchetti e Lochoshvili. Agiranno da esterni Sernicola e Zanimacchia mentre Abrego, Castagnetti e Buonaiuto si disporanno a centrocampo. In avanti il duo Vazquez-Coda.

Gorini come detto farà giocare i suoi col 3-5-2, esattamente come la Cremonese. Tra i pali Kastrati, pacchetto difensivo formato da Angeli, Pavan e Sottini. Tessitore e Cassano saranno larghi rispetto alle due mezzali Carriero e Giraudo con Amatucci regista. Vita farà coppia con Pittarello in attacco.

CREMONESE CITTADELLA, LE QUOTE

Passando all’analisi delle quote per la diretta di Cremonese Cittadella, il sito della Sisal offre una quota di 1,63 per la vittoria casalinga, mentre il pareggio è quotato a 3,85. Invece, una vittoria dei visitatori offrirebbe agli scommettitori una quota di 5,25.











