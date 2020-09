Diretta Cremonese Cittadella/ Streaming video DAZN: allo Zini si riparte (Serie B)

DIRETTA CREMONESE CITTADELLA: SFIDA DA PLAY OFF

Cremonese Cittadella, in diretta dallo stadio Zini, va in scena alle ore 15:00 di domenica 27 settembre ed è una partita valida per la 1^ giornata della Serie B 2020-2021. Torna il campionato cadetto, e qui si gioca uno dei posticipi: la Cremonese, salva con fatica nell’ultimo campionato condizionato dal lockdown, ha confermato Pierpaolo Bisoli in panchina ma adesso vuole provare a fare il salto di qualità provando a correre per i playoff. Ancora una volta il Cittadella ha Preancato l’accesso alla Serie A: si è qualificata ai playoff come sempre nella gestione di Roberto Venturato, ma poi non ha saputo mantenere il fattore campo facendosi eliminare dal Frosinone, di fatto peggiorando il risultato del 2019 e rimanendo ancora nel limbo. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Cremonese Cittadella; mentre aspettiamo che le due squadre scendano sul terreno di gioco, valutiamo in che modo potrebbero essere schierate dai loro allenatori analizzando le probabili formazioni.

DIRETTA CREMONESE CITTADELLA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Cittadella non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, visto che il campionato di Serie B è un’esclusiva del portale DAZN; dunque la partita della 2^ giornata potrà essere visionata come di consueto attraverso la diretta streaming video che viene fornita da questa piattaforma a tutti i suoi abbonati, che dovranno utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE CITTADELLA

Bisoli approccia Cremonese Cittadella con il 4-3-1-2, che sarà anche il modulo degli avversari: in porta è arrivato Alfonso, in difesa giocheranno Terranova e Luca Ravanelli come centrali mentre i due terzini potrebbero essere Zortea (o Mogos) e Valeri. A centrocampo la certezza è Castagnetti, che potrebbe posizionarsi in cabina di regia stretto tra Pinato e Gustafson, con Valzania che a quel punto potrebbe fare un passo avanti sulla trequarti; qui tuttavia se la deve vedere con Gaetano, i due attaccanti possono essere Strizzolo e Montalto con Daniel Ciofani pronto a dare una mano.

Nel Cittadella Paleari dovrebbe essere protetto da Frare e Adorni, i due laterali bassi che completeranno la retroguardia saranno invece Ghiringhelli e Amedeo Benedetti; in mediana la regia potrebbe ancora essere del veterano Iori, Branca e Pavan sono pronti a fare le mezzali senza dimenticarsi di giocatori interessanti come D’Urso, Awua e un Proia che si gioca anche la maglia da trequartista, in competizione con Daniele Donnarumma che si può accentrare rispetto al ruolo naturale di esterno. De Marchi e Ogunseye favoriti per agire davanti, occhio al giovane Tsadjout arrivato dal Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote Snai che regolano Cremonese Cittadella indicano nella squadra grigiorossa la chiara favorita: il segno 1 per la sua vittoria vi permetterebbe di incassare una vincita corrispondente a 2,30 volte la posta messa sul piatto, mentre il segno X per il pareggio porta in dote un guadagno che ammonta a 3,10 volte la vostra puntata e il segno 2, sul quale puntare per il successo dei veneti, vi consentirebbe di mettere in tasca un valore pari a 3,30 volte la giocata.

