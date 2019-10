Diretta Cremonese Cittadella/ Streaming video DAZN: lombardi favoriti (Serie B)

Cremonese Cittadella, in diretta dallo stadio Giovanni Zini della città lombarda, si gioca per la settima giornata del campionato di Serie B 2019-2020 alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 6 ottobre 2019. Cremonese Cittadella sarà una sfida tra due formazioni che devono ancora definire i loro obiettivi stagionali, come d’altronde è normale che sia a inizio ottobre in Serie B. Nella scorsa giornata la Cremonese ha vinto contro l’ex capolista Ascoli e questo ha consentito agli uomini di Massimo Rastelli di fare un bel passo avanti fino a quota 10 punti in classifica. Un nuovo successo farebbe fare un passo avanti davvero importante alla Cremonese, d’altro canto anche il Cittadella sta cercando il “decollo” dopo un inizio non felicissimo, settimana scorsa ha vinto sul campo della Juve Stabia e un secondo colpaccio esterno consecutivo potrebbe valere la svolta anche per i veneti di Roberto Venturato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Più che di diretta tv, per Cremonese Cittadella dovremmo parlare di diretta streaming video. Niente di nuovo per gli appassionati di calcio: come tutte le partite di Serie B, anche il match dallo stadio Zini sarà infatti trasmesso in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE CITTADELLA

Parlando delle probabili formazioni di Cremonese Cittadella, Massimo Rastelli può partire da un 3-5-2 nel quale i possibili titolari sono: Claiton, Bianchetti e Caracciolo nella retroguardia a tre davanti al portiere Ravaglia; nel folto centrocampo a cinque da destra a sinistra Mogos, Arini, Castagnetti, Valzania e Renzetti, infine nel tandem d’attacco Soddimo e Ceravolo. La risposta del Cittadella di Roberto Venturato potrebbe invece concretizzarsi nel 4-3-1-2 con questi possibili titolari: in porta Paleari; nella difesa a quattro Mora, Perticone, Adorni e Benedetti da destra a sinistra; nel terzetto di centrocampo Buscaglia, capitan Iori e Branca; Luppi nei panni del trequartista alle spalle dei due attaccanti De Marchi e Diaw.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo al pronostico su Cremonese Cittadella, ecco che secondo le quote offerte da Snai partiranno favoriti i padroni di casa lombardi. Infatti, il segno 1 è quotato a 2,20, mentre poi si sale per il segno X fino a 3,15 e in caso di vittoria del Cittadella ecco che chi avrà puntato sul segno 2 sarà ripagato 3,45 volte la posta in palio.



