DIRETTA CREMONESE CITTADELLA/ Video streaming tv: venerdì l’ultimo incrocio (Coppa Italia, 31 ottobre 2023)

DIRETTA CREMONESE CITTADELLA: I TESTA A TESTA

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Cremonese Cittadella, abbiamo naturalmente già accennato che l’ultimo precedente è clamorosamente recente, dal momento che è stato disputato venerdì scorso nel campionato di Serie B, con successo per 1-2 della Cremonese sul campo del Cittadella. Tutto è successo in un finale incredibile: vantaggio grigiorosso al 79’ minuto con il gol di Ravanelli, i veneti hanno pareggiato al minuto 82 con la rete di Vita, ma infine ecco nel recupero il gol di Franco Vazquez per dare il successo alla Cremonese.

Anche gli ultimi dieci precedenti vedono in vantaggio i lombardi, grazie a quattro vittorie della Cremonese più altrettanti pareggi, mentre il Cittadella ha vinto solamente due volte. Questo si deve soprattutto al trend delle ultimissime sfide tra Cremonese e Cittadella, dal momento che i grigiorossi hanno una striscia aperta di tre vittorie consecutive, cioè le due nel campionato di Serie B 2021-2022 e naturalmente poi quella di venerdì scorso. Oggi avremo il bis o la rivincita? Lo scopriremo fra qualche ora… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CREMONESE CITTADELLA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Cittadella sarà garantita in chiaro per tutti su Italia 1, canale numero 6 del telecomando, perché pure in questa stagione la Coppa Italia sarà un’esclusiva di Mediaset. Di conseguenza, anche la diretta streaming video di Cremonese Cittadella sarà garantita da questa emittente, per la precisione tramite il servizio Mediaset Infinity.

CREMONESE CITTADELLA: SFIDA INCERTA!

Cremonese Cittadella, in diretta naturalmente dallo stadio Giovanni Zini di Cremona, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, martedì 31 ottobre 2023, per aprire il programma dei sedicesimi di finale della Coppa Italia 2023-2024. Si tratterà di una sfida tra formazioni di Serie B, quindi una rappresentante del campionato cadetto sarà presente negli ottavi di finale. Obiettivo mai scontato, nel turno precedente fu in particolare il Cittadella a fare l’impresa vincendo sul campo dell’Empoli, mentre la Cremonese si impose per 3-1 sul Crotone e adesso si ributta con piacere in Coppa Italia, pensando alla storica semifinale raggiunta l’anno scorso.

La diretta di Cremonese Cittadella si inserisce naturalmente nel cammino in Serie B delle due squadre e allora dobbiamo ricordare che (scherzi del calendario) lombardi e veneti si sono affrontati proprio nella scorsa giornata. Fu l’anticipo del venerdì e la Cremonese andò a vincere per 1-2 sul campo dei rivali, oggi il Cittadella proverà a prendersi la rivincita ma dovrà farlo in trasferta. Comunque la curiosità della seconda sfida in quattro giorni renderà naturalmente ancora più intrigante questa partita secca (in caso di pareggio, tempi supplementari ed eventualmente anche calci di rigore): che cosa ci dirà la diretta di Cremonese Cittadella?

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE CITTADELLA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Cremonese Cittadella. Con tutte le cautele del caso, perché in Coppa Italia è facile pensare al turnover, indichiamo per la Cremonese di Giovanni Stroppa un modulo 3-5-2 con questi possibili undici titolari: Sarr in porta; la difesa a tre composta da Antov, Ravanelli, Bianchetti; a centrocampo una folta linea a cinque con Ghiglione, Pickel, Castagnetti, Buonaiuto e Zanimacchia; infine ecco Okereke e Coda nell’attacco della Cremonese.

Le stesse cautele naturalmente valgono per gli ospiti del Cittadella di mister Edoardo Gorini, ma proviamo ad indicare un modulo 4-3-1-2 con questi possibili undici titolari: Kastrati in porta; la difesa a quattro formata da Carissoni, Pavan, Angeli e Salvi; a centrocampo un terzetto composto da Vita, Branca e Amatucci; infine il reparto offensivo del Cittadella potrebbe prevedere il trequartista Cassano alle spalle dei due attaccanti Pittarello e Magrassi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta di Cremonese Cittadella secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti, quindi il segno 1 è quotato a 1,87, mentre poi si sale a quota 3,60 sul segno X naturalmente in caso di pareggio, infine il segno 2 varrebbe 4,00 volte la posta in palio qualora oggi dovesse vincere il Cittadella.











