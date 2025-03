DIRETTA CREMONESE CITTADELLA, PADRONI DI CASA IN SALITA

Sono ben quindici i punti che separano in classifica queste due formazioni, che si sfideranno sabato 29 marzo 2025 alle ore 17:15. Questa è la diretta Cremonese Cittadella, valevole per la 31esima giornata di Serie B. La Cremo ha ritrovato la retta via dopo la sconfitta con il Cesena. Da quel ko con i bianconeri in poi, i lombardi hanno pareggiato in casa della Carrarese ma sopratutto ottenuto due successi pesanti contro il Catanzaro e il Palermo.

Il Cittadella invece è entrato in un periodo negativo che solo con una vittoria riuscirebbe a risollevare. Infatti dopo l’1-0 sul campo della Juve Stabia, il Citta è caduto rovinosamente contro il Sudtirol per 5-1 e per 2-1 con il Sassuolo.

DOVE VEDERE DIRETTA CREMONESE CITTADELLA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Cremonese Cittadella, potrete farlo sia su Sky Sport sia su DAZN dato che entrambe detengono i diritti. Stesso discorso per la diretta streaming ovvero o Sky Go oppure l’applicazione di DAZN.

LE PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE CITTADELLA

La Cremonese giocherà con l’assetto tattico 3-5-2. In porta Fulignati, difesa dal terzetto Ceccherini, Ravanelli e Bianchetti. A centrocampo spazio a Barbieri, Pickel, Castagnetti, Vandeputte e Azzi mentre Johnsen-De Luca i due attaccanti.

Il Cittadella replica con lo stesso modulo: Kastrati indosserà i guantoni, protetto da Salvi, Pavan e Carissoni. I due esterni saranno D’Alessio e Masciangelo con Vita, Amatucci e Palmieri in mediana. I due avanti Okwonkwo e Rabbi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CREMONESE CITTADELLA

La vittoria della Cremonese è data a 1.40 contro il 2 del Cittadella a .850 e il pareggio a 4.33. Gol offerto a 2.05 mentre il No Gol a 1.70.

