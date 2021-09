DIRETTA/ Cremonese Cittadella streaming video tv: la storia recente del big match

DIRETTA CREMONESE CITTADELLA: LO STORICO

La diretta di Cremonese Cittadella si annuncia decisamente intrigante e di conseguenza adesso potremmo dire qualcosa di più circa la storia di questa partita. Non bisogna nemmeno scavare molto, perché i dieci precedenti più recenti sono stati disputati tutti dal 2016 ad oggi, con un bilancio di ben cinque pareggi più tre vittorie per la Cremonese – di cui una è stata ottenuta in Coppa Italia ai tempi supplementari – e due successi per il Cittadella, che è di conseguenza in lieve ritardo. Il dato statistico più interessante tuttavia è che tra Cremonese e Cittadella il fattore campo è dannoso: infatti tutte le vittorie citate in precedenza sono arrivate in trasferta, di conseguenza la Cremonese ha vinto tre volte in Veneto mentre il Cittadella si è imposto in due partite giocate entrambe in Lombardia. Il tabù casalingo rischia di colpire oggi la Cremonese, che lo dovrà sfatare mentre naturalmente a Cittadella sperano che la tradizione pro-trasferte prosegua pure oggi pomeriggio… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CREMONESE CITTADELLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Cittadella è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

SFIDA DELICATA

Cremonese Cittadella, in diretta domenica 12 settembre 2021 alle ore 16.15 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato di Serie B. I veneti si presentano all’appuntamento già lanciati, avendo iniziato il campionato nel migliore dei modi con due vittorie consecutive. Successi che sono arrivati entrambi in casa, prima nel derby contro il Vicenza e poi con un poker contro il Crotone: dopo la finale play off perduta nella scorsa stagione, la seconda in 3 anni, il “Citta” sembra più che mai intenzionato a riprovare l’assalto alla Serie A.

Anche la Cremonese era partita bene rifilando un secco tris al Lecce il 22 agosto scorso. Al primo match in trasferta però i grigiorossi sono caduti, seppur solo di misura, in casa del Monza e non si può dire che il calendario sia stato clemente a inizio stagione per gli uomini di Pecchia, ora opposti a un’altra formazione che mira all’alta classifica. Il Cittadella ha vinto 0-2 l’ultimo precedente disputato in casa della Cremonese il 27 settembre 2020, con lo “Zini” che porta particolarmente fortuna ai granata, visto che i grigiorossi non hanno mai battuto il Cittadella in casa in partita ufficiali nella loro storia.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE CITTADELLA

Le probabili formazioni di Cremonese Cittadella, match che andrà in scena allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Per la Cremonese, Fabio Pecchia schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Carnesecchi; Fiordaliso, Ravanelli, Okoli, Valeri; Castagnetti, Valzania; Zannimacchia, Gaetano, Baez, Di Carmine. Risponderà il Cittadella allenato da Edoardo Gorini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Kastrati; Cassandro, Adorni, Frare, Donnarumma; Mazzocco, Danzi, Branca; Baldini; Okwonkow, Cuppone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Giovanni Zini di Cremona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Cremonese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Cittadella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.35.

