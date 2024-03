Diretta/ Cremonese Como (risultato 0-0) streaming video tv: via al derby! (Serie B, oggi 9 marzo 2024)

DIRETTA CREMONESE COMO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida tra Cremonese Como sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo le statistiche più interessanti per questa partita. Questo è decisamente il big match della giornata con le due squadre distanziate in classifica da appena un punto. Cremonese che si ritrova al secondo posto dopo 28 giornate con 53 punti, frutto di 38 gol realizzati e 20 subiti. La squadra di casa di fatti è la formazione ad aver subito meno gol in questo campionato.

Dal punto di vista offensivo può vantare la presenza dell’attaccante Massimo Coda, fermo a quota 13 in campionato. Dall’altra parte il Como ha realizzato 39 gol, quindi uno in più rispetto alla Cremonese, ma ne ha subiti 10 in più a differenza dei suoi avversari. Il miglior marcatore per gli ospiti risulta essere il capitano e numero 10 Patrick Cutrone. L’attaccante ex Milan è tornato in campo dopo aver saltato 5 sfide con un super gol nel big match contro il Venezia. Conclusione al volo con il mancino imprendibile per il portiere. (Marco Genduso)

CREMONESE COMO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Como sarà fornita come sempre dalla televisione satellitare, che quest’anno si occupa del campionato di Serie B: la visione sarà riservata agli abbonati e sarà prevista anche la diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. Apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone saranno utili anche per assistere al match in mobilità tramite le piattaforme DAZN e Now Tv, altre due emittenti che garantiscono la visione del torneo cadetto.

TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Cremonese Como pone di fronte due squadre lombarde che tra il 2022 e il 2023 si sono incontrate in tre occasioni. Il 15 gennaio 2022 ad avere la meglio la squadra grigiorossa grazie alla rete dopo appena quattro giri di orologio firmata da Bonaiuto. Raddoppio decisivo dell’attuale calciatore del Frosinone Baez. Gara di ritorno che è stata vinta ancora una volta dalla Cremonese con il risultato di 1-2.

Doppietta decisiva realizzata da Samuel Di Carmine e nel finale rigore eseguito da Bellemo a tempo ormai scaduto. Anche l’ultima sfida tra queste due formazioni è stata vinta dalla Cremonese. Ad andare in rete in due occasioni Coda e poi Okereke. Dall’altra parte rete di Cutrone dopo il gol annullato nel corso del primo tempo all’ex calciatore di Torino e Bologna Simone Verdi. Nel corso del match anche un rigore sbagliato per Cutrone Cartellino rosso estratto nei confronti della Cremonese. (Marco Genduso)

CAMMINO SIMILE

Cremonese Como è in diretta dallo stadio Giovanni Zini, alle ore 16:15 di sabato 9 marzo: si gioca per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Si affrontano due squadre che stanno battagliando nelle parti altissime della graduatoria e che sognano la promozione diretta in Serie A. I grigiorossi, infatti, occupano la seconda posizione a quota 53 punti, a sei lunghezze dalla capolista Parma. Un solo punto in meno, invece, per i lariani, reduci da due vittorie di fila, ultima nello scontro diretto con il Venezia.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE COMO

Per Cremonese Como mister Giovanni Stroppa dovrà rinunciare allo squalificato Johnsen mentre è in dubbio la presenza di Falletti, al suo posto pronto Tsadjout. Tra i lariani, invece, nel consueto 4-2-3-1 non dovrebbe figurare Bellemo, uscito malconcio dall’ultima sfida. Termina offensivo sarà Gabrielloni, supportato da Strefezza, Da Cunha e Verdi.

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alla diretta di Cremonese Como, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, valida per la 29^ giornata nel campionato di Serie B. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra grigiorossa vi farebbe guadagnare 2,05 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3,35 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione lariana, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 3,60 volte la somma messa sul piatto.

