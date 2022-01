Diretta Cremonese Como/ Streaming video tv: grigiorossi lanciati (Serie B)

DIRETTA CREMONESE COMO: PER I GRIGIOROSSI CONTINUA LA STRISCIA VINCENTE?

Cremonese Como, in diretta sabato 15 gennaio alle ore 14:00 dallo stadio Giovanni Zini di Cremona, è valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B. Ottimo periodo di forma per la Cremonese, reduce dal brillante successo in casa dell’Ascoli, con la gara terminata con il punteggio di 1-4. Quest’ultima vittoria è stata la terza consecutiva per la formazione allenata da Fabio Pecchia, la quale è balzata prepotentemente in terza posizione con 32 punti, in piena lotta per la promozione in Serie A.

Il Como arriva alla sfida dello Zini, dopo il pareggio casalingo conseguito contro la Reggina, 1-1 il risultato finale. La squadra allenata da Giacomo Gattuso non è nel suo periodo migliore della stagione. Nonostante ciò, nelle ultime cinque giornate è riuscita a realizzare quattro risultati utili, perdendo solamente con la capolista Pisa. I lombardi sono in undicesima posizione con 25 punti, a tre lunghezze dalla zona playoff. L’ultimo precedente tra le due compagini, risale al 2017 nel campionato di Serie C. In quell’occasione, a conquistare i tre punti è stata la Cremonese, imponendosi 3-1.

DIRETTA CREMONESE COMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Cremonese Como sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CREMONESE COMO

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Cremonese Como: come le squadre dovrebbero scendere in campo dal primo minuto per affrontarsi nella sfida valevole per la diciannovesima giornata di Serie B. L’allenatore dei grigiorossi, Fabio Pecchia, dovrebbe optare per il modulo 4-2-3-1. Questa la probabile formazione titolare della Cremonese: Carnesecchi; Valeri, Okoli, Bianchetti, Sernicola; Fagioli, Castagnetti; Buonaiuto, Gaetano, Zanimacchia; Ciofani.

Giacomo Gattuso, tecnico del Como, dovrebbe rispondere schierando la sua squadra con lo schema 4-4-2. A guidare l’attacco dei lombardi, dovrebbe essere confermata l’ormai consolidata coppia formata da Cerri e La Gumina. Ecco la probabile formazione titolare del Como: Facchin; Vignali, Scaglia, Solini, Cagnano; Iovine, Arrigoni, Kabashi, Parigini; Cerri, La Gumina.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Cremonese Como di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Ad avere i favori dei pronostici sono i padroni di casa, infatti il successo della Cremonese, abbinato al segno 1, è quotato 1.70. Un eventuale pareggio a fine partita, con il segno X, ha una quota di 3.50. Il risultato meno probabile sembra essere la vittoria del Como, la quale con il segno 2, è quotata 5.25.



