Diretta/ Cremonese Cosenza (Serie B) streaming video e tv: grigiorossi preoccupati

DIRETTA CREMONESE COSENZA: I PADRONI DI CASA DEVONO CAMBIARE PASSO!

Cremonese Cosenza, in diretta dallo stadio Giovanni Zini di Cremona in programma sabato 19 dicembre 2020 alle ore 14.00, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Sfida delicata tra due squadre a caccia di punti salvezza. Per i grigiorossi la situazione di classifica è sempre difficile, la formazione allenata da Bisoli staziona sempre nella parte bassa della classifica e al momento divide la zona play out con la Reggina. Il turno infrasettimanale presentava un difficile impegno sul campo dell’Empoli e pur lottando i griogiorossi hanno perso di misura, restando ancora impelagati nelle retrovie della classifica. Il Cosenza invece, pur non avendo ancora vinto in casa in questo campionato, ha lanciato un acuto importante ottenendo il suo secondo successo in trasferta: dopo il campo del Frosinone, i silani hanno espugnato quello dell’Ascoli con un rotondo 0-3. portandosi a +2 dalla Reggina quintultima e a +3 proprio dalla Cremonese quartultima in zona play out. Una nuova trasferta può essere l’occasione per puntellare l’eccellente rendimento fuori casa nelle ultime settimane dei calabresi,

DIRETTA CREMONESE COSENZA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Cosenza non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE COSENZA

Le probabili formazioni di Cremonese Cosenza, sfida che andrà in scena presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Pierpaolo Bisoli con un 3-5-2: Alfonso; Bianchetti, Ravanelli, Terranova; Zortea, Valzania, Gustafson, Gaetano, Pinato; Ciofani, Strizzolo. Gli ospiti guidati in panchina da Andrea Occhiuzzi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-1-2 come modulo di partenza: Falcone; Tiritiello, Idda, Legittimo; Bittante, Bruccini, Sciaudone, Vera, Bahlouli; Baez, Carretta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Cremonese e Cosenza, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.70, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.50, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 5.00.



