Diretta/ Cremonese Cosenza video streaming tv: lombardi per la A (Serie B)

DIRETTA CREMONESE COSENZA: TURNO FACILE PER LA CREMO!

Cremonese Cosenza, in diretta lunedì 18 aprile alle ore 15.00 dallo Stadio Giovanni Zini di Cremona, è valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B. Ci si gioca tanto, se non tutto, in questa sfida: la formazione di Pecchia è in corsa per la promozione diretta in Serie A, mentre i calabresi allenati da Bisoli sono alla disperata ricerca di punti per la salvezza.

Diretta/ Cosenza Benevento (risultato finale 1-0): decide il gol di Camporese!

La Cremonese è situata al secondo posto a pari merito con il Monza con 63 punti, raccolti grazie a 18 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte. I grigiorossi nell’ultimo turno della serie cadetta sono stati sconfitti 2-1 dal Frosinone di Grosso. Il Cosenza, invece, condivide il diciassettesimo posto con il Vicenza a quota 25 punti, raccolti grazie a 5 vittorie, 10 pareggi e 18 sconfitte. Caso e compagni nell’ultimo turno sono stati sconfitti 0-2 dal Monza di Stroppa.

Diretta/ Cosenza Monza (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

DIRETTA CREMONESE COSENZA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Cremonese Cosenza sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere alla diretta Cremonese Cosenza in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video di Cremonese Cosenza attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

DIRETTA/ Frosinone Cremonese (risultato finale 2-1) video tv: game over allo Stirpe!

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE COSENZA

Qualche nodo da sciogliere sia per Pecchia che per Bisoli nelle probabili formazioni della diretta Cremonese Alessandria. Entriamo nel dettaglio e partiamo dallo schieramento della formazione di casa, in campo con il classico 4-2-3-1. Tra i pali il giovane Carnesecchi, davanti a lui Crescenzi, Bianchetti, Ravanelli e Sernicola. In cabina di regia l’ex Juventus Fagioli e Valzania, mentre sulla trequarti agiranno Baez, Gaetano e Buonaiuto. In attacco l’esperienza e la fisicità di Ciofani. Passiamo adesso alla compagine calabrese, schierata a specchio. Matosevic in porta, linea a quattro composta da Situm, Vaisanen, Hristov e Sy. In cabina di regia Carraro e Palmiero, mentre alle spalle di Caso agiranno Di Pardo, Florenzi e l’ex Reggina Liotti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a conoscere le quote per le scommesse della diretta Cremonese Cosenza. I bookmakers non hanno il minimo dubbio: la formazione di Pecchia è nettamente favorita per i tre punti. Prendiamo come riferimento le quotazioni offerte dall’agenzia Eurobet: la vittoria della Cremonese è data a 1,45, il pareggio è dato a 4,00, mentre la vittoria del Cosenza è data a 8,00. Grande indecisione, invece, sul numero di gol del match: l’Under 2,5 è dato a 1,90, mentre l’Over 2,5 è dato a 1,80. Stesso discorso per quanto concerne Gol e No Gol, rispettivamente a 1,90 e 1,80.











© RIPRODUZIONE RISERVATA