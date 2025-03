DIRETTA CREMONESE EMPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Questa è la prima stagione nella quale la diretta Cremonese Empoli Primavera si svolge nel massimo campionato, la breve storia di questo testa a testa ci parlava infatti di appena due incroci, quelli della stagione 2017-2018 ma nella Primavera 2, curiosamente con una vittoria esterna per parte: 2-3 per la Cremonese all’andata in Toscana e 1-3 in favore dell’Empoli al ritorno in Lombardia.

Per completare il tris di risultati diversi e mantenere l’equilibrio ci voleva un pareggio, che è infatti arrivato sabato 21 dicembre scorso, nella partita d’andata che ovviamente è stata la prima volta nella massima categoria giovanile, però dopo quelle due partite così ricche di gol, è stato uno 0-0 che ha visto festeggiare le difese. Vivremo oggi pomeriggio qualche emozione in più? Il compito di rispondere a questa domanda spetta naturalmente alla diretta Cremonese Empoli Primavera! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CREMONESE EMPOLI PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

La diretta Cremonese Empoli Primavera in tv sarà su PrimaveraTv, il canale tematico di Sportitalia al quale rivolgersi anche per la diretta streaming video.

GRIGIOROSSI FAVORITI

I padroni di casa staànocertamente meglio, ma nella diretta Cremonese Empoli Primavera saranno attesi soprattutto gli ospiti, per capire se i toscani potranno uscire dalla crisi. Lo capiremo in campo a partire dalle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 8 marzo 2025. L’Empoli Primavera arriva da due sconfitte consecutive, non vince da molte settimane e con appena 25 punti ad oggi sarebbe costretto a disputare il playout per ottenere la salvezza, quindi è evidente come gli ospiti avrebbero estremo bisogno di fare bene nella diretta Cremonese Empoli Primavera.

Maggiore serenità per la Cremonese Primavera, che ha ben figurato anche in occasione della sconfitta contro la Roma capolista: i grigiorossi lombardi hanno infatti 35 punti in classifica, ben dieci in più rispetto ai rivali odierni, per cui dal punto di vista della Cremonese ovviamente questa è la partita che potrebbe sancire un passo avanti praticamente definitivo sulla strada verso la salvezza, già avviata molto bene. Obiettivi chiari ma diversi, chi sorriderà al triplice fischio della diretta Cremonese Empoli Primavera?

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE EMPOLI PRIMAVERA

Modulo 3-5-2 per Elia Pavesi, in attacco naturalmente Gabbiani con Ragnoni Galli per le probabili formazioni della diretta Cremonese Empoli Primavera. Parliamo allora dei padroni di casa, Zilio, Duca e Prendio nella difesa a tre davanti al portiere Malovec; a centrocampo invece i due esterni Triacca a destra e Tosi a sinistra, mentre nel cuore della mediana della Cremonese Primavera dovremmo vedere in azione Spaggiari, Nagrudnyi e Lordkipanidze.

Per gli ospiti dell’Empoli Primavera ecco l’allenatore Andrea Filippeschi e il suo modulo 4-3-3, nel quale come undici titolari indichiamo in porta Vertua; la difesa a quattro con Olivieri, Rugani, Bembnista e Mannelli da destra a sinistra; a centrocampo dovrebbero trovare posto Matteazzi, Baralla e Barsotti; infine il tridente offensivo dell’Empoli vedrà El Biache ala destra, Brayan a sinistra e Popov come centravanti.