Diretta Cremonese Empoli/ Streaming video Dazn: capolista allo Zini (Serie B)

DIRETTA CREMONESE EMPOLI: I LOMBARDI VOGLIONO FERMARE LA CAPOLISTA!

Cremonese Empoli, in diretta dallo stadio Giovanni Zini di Cremona, si gioca alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, martedì 13 aprile 2021, come recupero della sfida di Serie B che una decina di giorni fa era saltata a causa del focolaio Covid che aveva colpito i toscani. La diretta di Cremonese Empoli si annuncia sicuramente intrigante perché si affrontano due squadre che, fatte le debite proporzioni, stanno facendo entrambe molto bene. La capolista Empoli è rimasta in vetta alla classifica nonostante abbia dovuto saltare ben due partite a causa del Coronavirus ed è tornata in campo nella scorsa giornata vincendo sul campo della Reggiana per salire a quota 62 punti e avvicinare la promozione.

Attenzione però alla trasferta odierna sul campo della Cremonese, perché i grigiorossi lombardi stanno davvero molto bene di recente, come confermato anche dalla vittoria contro il Pordenone nella scorsa giornata. Ora la formazione di Cremona ha 42 punti, vede la salvezza vicinissima e anzi, potrebbe addirittura sognare i playoff, soprattutto se oggi arrivasse un grande risultato. Cosa succederà quindi in Cremonese Empoli?

DIRETTA CREMONESE EMPOLI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta di Cremonese Empoli sarà, come per tutte le partite del campionato di Serie B, una diretta streaming video che sarà disponibile per gli abbonati Dazn sulla piattaforma che detiene i diritti per trasmettere integralmente tutto il campionato di Serie B, naturalmente compreso anche il recupero di oggi pomeriggio allo Zini.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE EMPOLI

Osservando adesso le probabili formazioni di Cremonese Empoli, ecco che mister Pecchia dovrebbe schierare i padroni di casa con un modulo 4-3-3 con Carnesecchi in porta; davanti a lui ci aspettiamo la difesa a quattro formata da Fiordaliso, Bianchetti, Ravanelli e Zortea; centrocampo a tre invece per la Cremonese, che in mediana dovrebbe infatti schierare Bartolomei, Castagnetti e Valzania; infine i candidati alle maglie da titolari in attacco sono Buonaiuto, Ciofani e Ceravolo. La replica dell’Empoli di mister Dionisi dovrebbe invece concretizzarsi nel seguente modulo 4-3-1-2: in porta Brignoli; retroguardia a quattro con Sabelli, Nikolaou, Romagnoli e Parisi da destra a sinistra; Haas, Stulac e Ricci nel terzetto di centrocampo toscani; infine nel reparto offensivo il trequartista Bajrami a supporto delle due punte Mancuso e Matos.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Cremonese Empoli in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Il recupero si annuncia equilibrato, ma con gli ospiti leggermente favoriti: ecco dunque che il segno 2 è quotato a 2,65, mentre poi si sale ma di poco, cioè fino a quota 2,80 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,05 volte la posta in palio sul segno 1 se dovesse vincere la Cremonese.



