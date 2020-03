Diretta Cremonese Empoli/ Streaming video DAZN: per il riscatto (Serie B)

Cremonese Empoli, in diretta dallo stadio Giovanni Zini della città lombarda, si gioca questa sera, martedì 3 marzo, con fischio d’inizio alle ore 21.00. Siamo infatti alla ventisettesima giornata di Serie B, che si disputa in turno infrasettimanale: Cremonese Empoli condividono la volontà di migliorare le rispettive posizioni in classifica, con i lombardi pericolosamente quartultimi con 27 punti ma pure i toscani a quota 36 lontani dagli obiettivi di inizio campionato. La Cremonese arriva comunque da un buon pareggio sul campo del Cittadella, mentre l’Empoli perdendo in casa contro il Pordenone ha dato una brusca frenata alla sua eccellente rimonta nelle ultime giornate, nelle quali erano arrivate quattro vittorie consecutive prima della frenata di sabato, che ha rimesso l’Empoli fuori dalla zona playoff. Posta in palio dunque assai pesante, ma chi potrà festeggiare stasera?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Empoli sarà garantita sul canale 209 della piattaforma Sky, cioè DAZN 1, per tutti gli abbonati che abbiano attivato l’apposita opzione. Per il resto, naturalmente è valida la diretta streaming video tramite DAZN, che per il secondo anno consecutivo è la casa della Serie B e trasmetterà per i propri abbonati anche la partita di Cremona.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE EMPOLI

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Cremonese Empoli, ecco che mister Rastelli dovrebbe sostanzialmente confermare la Cremonese in grado di ottenere un buon pareggio sul campo del Cittadella, con modulo 3-5-2 sperando però in segnali di risveglio in attacco, dove potrebbe cambiare qualcosa per i grigiorossi, che faticano troppo a segnare. Vedremo invece se Pasquale Marino vorrà apportare novità al suo 4-3-3 che ha funzionato molto bene fino a sabato, quando è arrivata l’inattesa sconfitta casalinga contro il Pordenone: tra chi scalpita per conquistare una maglia da titolare c’è Mancuso, vedremo dunque che cosa cambierà nell’Empoli che sarà protagonista questa sera a Cremona.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Cremonese Empoli, basato sulle quote dell’agenzia Snai. Grande equilibrio fra i tre possibili esiti, che hanno quasi le stesse quotazioni: il segno 1 e il segno 2 infatti valgono entrambi 2,75 volte la posta in palio, mentre si sale fino a quota 3,00 in caso di segno X.



