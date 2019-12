Diretta Cremonese Empoli/ Streaming video Rai: allo Zini per la Coppa Italia

Cremonese Empoli, in diretta dallo stadio Giovanni Zini di Cremona, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, martedì 3 dicembre 2019, per il quarto turno eliminatorio della Coppa Italia 2019-2020. Cremonese Empoli metterà dunque di fronte due squadre di Serie B e sarà l’unica partita del turno senza squadre del massimo campionato. Ciò significa che almeno una formazione di Serie B sarà presente anche agli ottavi, dove la vincente di Cremonese Empoli affronterà la Lazio. La Coppa Italia potrebbe essere per lombardi e toscani una parentesi dalle difficoltà del campionato, dove Cremonese ed Empoli proprio non riescono ad ingranare la giusta marcia e sono lontane dagli obiettivi fissati in estate. Anche l’ultima giornata ha confermato questi problemi: la Cremonese ha pareggiato in casa contro il fanalino di coda Livorno, mentre l’Empoli ha perso male sul campo del Frosinone. Chi saprà riscattarsi oggi?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA CREMONESE EMPOLI

L’appuntamento con la diretta tv di Cremonese Empoli sarà su Rai Sport + HD, il canale numero 57 del telecomando che trasmetterà tutte le partite in programma oggi per la Coppa Italia. Di conseguenza, segnaliamo che sarà a disposizione anche la diretta streaming video gratuita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE EMPOLI

Diamo uno sguardo anche alle probabili formazioni per Cremonese Empoli. Rischio turnover da entrambe le parti, Marco Baroni ad esempio potrebbe inserire Ravaglia in porta, Caracciolo, Claiton e Mogos in difesa, Soddimo a centrocampo e Palombi in attacco, per ruotare la rosa senza però perdere troppo in termini di competitività, anche perché giocando in casa potrebbe essere la Cremonese ad avere più motivazioni in questa partita di Coppa Italia. Roberto Muzzi arriva dalla batosta di Empoli, molti giocatori potrebbero tornare in campo proprio per cercare un riscatto immediato ma alcuni cambi sembrano certi, ad esempio potrebbero giocare Provedel in porta più Laribi e Merola nel reparto offensivo. In ogni caso serve una scossa, tanto meglio se dovesse arrivare già in Coppa Italia.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Cremonese Empoli basandoci sulle quote offerte dall’agenzia Snai. C’è grande equilibrio sulla carta, dal momento che sia il segno 1 sia il segno 2 sono quotati a 2,65, mentre l’ipotesi più remunerativa per gli scommettitori è il segno X, che varrebbe 3,20 volte la posta in palio.



