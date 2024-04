DIRETTA/ Cremonese Feralpisalò video streaming tv: in 12 episodi non ci sono pareggi (Serie B, 1 aprile 2024)

DIRETTA CREMONESE FERALPISALÒ: I TESTA A TESTA

Manca sempre meno alla diretta di Cremonese FeralpiSalò. Nei 12 testa a testa tra le due squadre, non è mai finita in pareggio con 6 vittorie a testa. La prima sfida è stata giocata nel 2011 in Lega Pro con la Cremonese capace di vincere 1-0. Stesso risultato anche l’anno successivo, nella gara di ritorno che però ha premiato la FeralpiSalò. La sfida è stata giocata sempre nella terza divisione del nostro calcio a differenza di questa stagione del 2015.

Serie B, il Parma è ad un passo dalla A/ Le magnifiche quattro verso la promozione diretta (22 marzo 2024)

In quell’anno infatti la partita è stata valevole non solo per il campionato, ma anche per la Coppa Italia Serie C. In quell’occasione, parliamo del secondo turno, ad avere la meglio è stata la Cremonese con il punteggio di 3-2 sul campo della Feralpi. Vedremo se per la prima volta ci sarà un pareggio oppure se per la 13esima assisteremo ad una vittoria. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA/ Sudtirol Cremonese (risultato finale 3-0): Merkaj affonda i grigiorossi! (Serie B, 16 marzo 2024)

CREMONESE FERALPISALÒ STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cremonese Feralpisalò sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cremonese Feralpisalò in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

CREMONESE FERALPISALÒ: GRIGIOROSSI PER SOGNARE!

Cremonese Feralpisalò, in diretta lunedì 1 aprile 2024 alle ore 18.00 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà una sfida valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie B. La Cremonese ha subito una sconfitta difficile e sorprendente nell’ultimo turno, perdendo nettamente per 3-0 contro il Sudtirol (che aveva già vinto contro di loro precedentemente). La partita al Druso di Bolzano ha visto i grigiorossi creare numerose occasioni nel primo tempo senza però riuscire a segnare, mentre hanno subito il gol del vantaggio dei bolzanini al 39′ con Odogwu. Il 2-0 di Ciervo all’inizio della ripresa (al 49′) ha complicato ulteriormente le cose, e la partita è stata chiusa definitivamente all’84’ dal terzo gol di Merkaj. Questa sconfitta ha fatto scivolare la squadra di Giovanni Stroppa al terzo posto con 56 punti, ora a meno uno dal Venezia che è salito in seconda posizione.

Diretta/ FeralpiSalò Parma (risultato finale 1-2): ennesimo colpaccio della capolista (Serie B 16 marzo 2024)

D’altra parte, la Feralpisalò ha subito la diciassettesima sconfitta della stagione nell’ultimo weekend prima della pausa per le Nazionali, perdendo in casa per 2-1 contro il Parma, capolista. Dopo essere stati in svantaggio per il gol di Mihaila al 29′, i gardenesi hanno pareggiato al 65′ con Dubickas. Tuttavia, dopo soli tre minuti, è stato Estevez a segnare il gol della vittoria per gli emiliani. Con questa sconfitta, la squadra di Marco Zaffaroni è rimasta in penultima posizione con 27 punti, attualmente a meno quattro dalla zona playout.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE FERALPISALÒ

Le probabili formazioni della diretta Cremonese Feralpisalò, match che andrà in scena allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Per la Cremonese, Giovanni Stroppa schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Pickel, Castagnetti, Falletti, Sernicola; Coda, Johnsens. Risponderà la Feralpisalò allenata da Marco Zaffaroni con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Pizzignacco; Bergonzi, Pilati, Martella; Letizia, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Felici; Manzari, Butic.

CREMONESE FERALPISALÒ LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cremonese Feralpisalò, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria della Cremonese con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.57, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo della Feralpisalò, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.











© RIPRODUZIONE RISERVATA