Diretta/ Cremonese Fiorentina streaming video tv: ospiti in cerca del tris!

DIRETTA CREMONESE FIORENTINA: LOMBARDI AL BIVIO

La diretta Cremonese Fiorentina, in programma domenica 12 marzo 2023 alle ore 15:00, allieterà il pubblico dello stadio “Zini” di Cremona. La missione salvezza rimane molto complicata per i lombardi, ma contro una Fiorentina che in campionato non sta brillando particolarmente la volontà di fare risultato c’è.

All’andata la Cremonese sfiorò il pareggio, prima del gol-partita messo a segno da Mandragora al 95′ a far esplodere di gioia l’Artemio Franchi. Era la partita d’esordio in campionato e finì 3-2, a quasi sette mesi di distanza e con tante novità da ambo le parti, come andrà il match di ritorno? Di sicuro la squadra di Vincenzo Italiano vuole allungare la striscia positiva dopo due vittorie consecutive, contro Verona e Milan.

CREMONESE FIORENTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Cremonese Fiorentina, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A, sarà visibile su Dazn, in streaming live e on demand. Telecronaca affidata ai membri della DAZN squad. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva.

CREMONESE FIORENTINA: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Cremonese Fiorentina vedono i due tecnici alle prese con qualche defezione. In casa grigio-rossa mister Ballardini non potrà contare su Chiriches e Aiwu mentre sono da valutare le condizioni di Ghiglione. In avanti, dopo la doppietta rifilata al Sassuolo, si candida Dessers per una maglia dall’inizio mentre a centrocampo Pickel dovrebbe vincere ancora il ballottaggio con Meitè. Per la Fiorentina, invece, sicuro assente Terzic. Mister Italiano, inoltre, dovrà valutare le condizioni dei suoi dopo la partita di Conference League che ha lasciato qualche strascico in termini di energie spese. Di sicuro ci saranno tanti ballottaggi aperti fino alla fine: Igor e Martinez Quarta battagliano per un posto in difesa, Cabral e Jovic lottano per una maglia in avanti mentre Bonaventura o Barak saranno protagonisti nel cuore del centrocampo viola.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Cremonese Fiorentina vedono una sfida con i toscani favoriti dal pronostico. Secondo Snai, infatti, il successo della squadra di mister Italiano vale 1.85 contro i 4.20 attribuiti ai grigio-rossi e la quota 3.60 riferita al segno X. In equilibrio le quote relative ad Over 2.5 e Under 2.5: il primo dato a 1.90 e il secondo a 1.80.











