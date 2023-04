Diretta/ Cremonese Fiorentina (risultato 0-0) streaming video tv: c’è Ikoné, via!

DIRETTA CREMONESE FIORENTINA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI, VIA!

Eccoci finalmente pronti a vivere tutte le emozioni della diretta di Cremonese Fiorentina. Per i grigiorossi lombardi l’obiettivo è quello di scrivere una pagina di storia, perché la semifinale è già il punto più alto mai raggiunto dalla Cremonese in tutte le sue partecipazioni alla Coppa Italia e naturalmente adesso la speranza è quella di raggiungere la finale – la Cremonese sarebbe la ventisettesima formazione capace di giungere almeno una volta in finale di Coppa Italia. Tradizione molto migliore naturalmente per la Fiorentina, che ha in bacheca ben sei edizioni della nostra Coppa nazionale, finita in riva all’Arno negli anni 1940, 1961, 1966, 1975, 1996 e infine 2001, canto del cigno per la gestione della famiglia Cecchi Gori.

Ci sono poi anche le quattro finali perse nelle edizioni 1958, 1960, 1999 e 2014, ma naturalmente il verdetto arriverà solo dopo il ritorno. Per adesso pensiamo all’andata e leggiamo le formazioni ufficiali di Cremonese Fiorentina, poi la partita comincia davvero! CREMONESE (3-5-2): M. Sarr; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Pickel, Meité, Castagnetti, Benassi, Valeri; Tsadjout, D. Ciofani. Allenatore: Davide Ballardini FIORENTINA (4-3-3): P. Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; S. Amrabat, Mandragora; Ikoné, Barak, Nico Gonzalez; A. Cabral. Allenatore: Vincenzo Italiano (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CREMONESE FIORENTINA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Fiorentina sarà visibile in chiaro per tutti su Canale 5, naturalmente tasto 5 del telecomando, perché Mediaset detiene i diritti della Coppa Italia e trasmette sulla sua rete ammiraglia il match di Cremona, inoltre ci sarà anche la trasmissione in diretta streaming video di Cremonese Fiorentina, tramite il servizio offerto da Mediaset Infinity.

CREMONESE FIORENTINA: I TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo la diretta di Cremonese Fiorentina, possiamo ricordare che sono sedici i precedenti ufficiali della partita di questa sera, con un bilancio nettamente favorevole ai viola dal momento che si contano otto vittorie per la Fiorentina, sette pareggi e solamente un successo per la Cremonese, che a dire il vero è un memorabile 6-0 che però si perde in un passato lontanissimo, dal momento che risale al 26 maggio 1929, praticamente un secolo fa. Curiosamente in Coppa Italia non ci sono precedenti tra Cremonese e Fiorentina, che prima della stagione in corso non si affrontavano dal campionato 1995-1996.

Gli unici due precedenti significativi sono quindi le due vittorie della Fiorentina nella Serie A 2022-2023, con successo casalingo per 3-2 alla prima giornata giocata domenica 14 agosto 2022 e poi il colpo esterno per 0-2 allo Zini datato domenica 12 marzo 2023, quindi oggi si gioca di nuovo a Cremona meno di un mese dopo il blitz della Fiorentina firmato dai gol di Rolando Mandragora e Arthur Cabral. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CREMONESE FIORENTINA: OSPITI FAVORITI!

Cremonese Fiorentina, in diretta naturalmente dallo stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà la partita d’andata di questa inattesa semifinale della Coppa Italia 2022-2023 in programma alle ore 21.00 di questa sera, mercoledì 5 aprile 2023. Il cammino dei turni precedenti ha reso molto diverse fra loro le due metà del tabellone della Coppa Italia, quindi stasera ci attende la diretta di Cremonese Fiorentina, che francamente sarebbe stato un abbinamento decisamente difficile da prevedere e che regala prospettive stuzzicanti ad entrambe le formazioni in campo, anche se il verdetto naturalmente arriverà al termine della partita di ritorno fra tre settimane.

La Coppa Italia ha regalato grandi gioie alla Cremonese, capace di eliminare il Napoli agli ottavi e la Roma ai quarti, per di più sempre in trasferta: in campionato invece tutto sta andando molto peggio per i grigiorossi, che però possono scrivere una pagina di storia del club proprio grazie alla Coppa Italia. Dall’altra parte c’è una Fiorentina che ai quarti ha eliminato il Torino, è ancora in corsa su tre fronti e che naturalmente ambisce a vincere almeno una fra Coppa Italia e Conference League per arricchire la bacheca societaria, ferma all’ultima Coppa Italia vinta nel 2001. Sfida quindi forse non altisonante, ma di certo stuzzicante: cosa ci dirà la diretta di Cremonese Fiorentina?

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE FIORENTINA

Scopriamo adesso qualcosa in più circa le probabili formazioni della diretta di Cremonese Fiorentina. Tenuto conto di alcuni acciaccati, mister Davide Ballardini dovrebbe schierare i padroni di casa con il modulo 3-5-2 nel quale ci aspettiamo Aiwu. Bianchetti e Vasquez come difensori davanti al portiere Carnesecchi; folta mediana a cinque a centrocampo per la Cremonese, con Sernicola a destra, Pickel in cabina di regia affiancato dalle mezzali Benassi e Meité, infine Valeri a sinistra. La coppia d’attacco grigiorossa dovrebbe infine prevedere Tsadjout e Dessers titolari.

La risposta degli ospiti viola di Vincenzo Italiano dovrebbe invece proporre un modulo 4-1-4-1 e questi possibili undici titolari: Terracciano in porta; davanti a lui Dodò, Milenkovic, Igor e Biraghi da destra a sinistra nella difesa a quattro; Amrabat nei panni del regista basso, fulcro del gioco della Fiorentina; c’è abbondanza sulla trequarti, dove potrebbero addirittura essere in sette per quattro posti, cioè Bonaventura, Barak e Mandragora per due maglie in mezzo, il ballottaggio Gonzalez-Ikoné a destra e quello Saponara-Kouamé a sinistra, mentre Cabral sarà il centravanti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Cremonese Fiorentina in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti gigliati partono favoriti e il segno 2 è quotato a 1,85, mentre poi si sale a quota 3,70 sul segno X in caso di pareggio oppure fino a 4,25 volte la posta in palio sul segno 1, naturalmente qualora fosse la Cremonese a vincere allo Zini.











