Diretta/ Cremonese Genoa (risultato 0-0) streaming video tv: chance per Retegui! (5 agosto 2023)

DIRETTA CREMONESE GENOA (0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Lombardia la partita tra Cremonese e Genoa è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono gli ospiti allenati dal tecnico Gilardino ad affacciarsi subito pericolosamente in zona offensiva con un tiro di Retegui al 4′ e gli ospiti guidati da mister Ballardini replicano con un colpo di testa impreciso di Zanimacchia al 10′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Ecco le formazioni ufficiali: CREMONESE (4-3-3) – Sarr; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Quagliata; Pickel, Bertolacci, Collocolo; Zanimacchia, Vazquez, Okereke. Allenatore: Davide Ballardini. GENOA (3-5-2) – Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Thorsby, Badelj, Strootman, Martin; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Alberto Gilardino. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

CREMONESE GENOA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese sarà visibile in diretta e in esclusiva su Telenord, emittente regionale che trasmette in tutta la Liguria. Ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta streaming video dell’incontro sul sito della stessa Telenord.

SFIDA APERTISSIMA!

Cremonese Genoa, in diretta dallo stadio Giovanni Zini di Cremona, si giocherà alle ore 18.30 di sabato 5 agosto 2023. La fase di avvicinamento ai rispettivi campionati prosegue per Cremonese e Genoa. Nel loro ultimo test amichevole, i rossoblu hanno ottenuto una vittoria a Marassi contro il Monaco, con un gol su rigore segnato da Gudmundsson. Nel frattempo, i grigiorossi hanno pareggiato 1-1 con i turchi del Goztepe, dopo aver ottenuto vittorie contro Lumezzane e soprattutto Salernitana.

Ora, prima di affrontare il debutto ufficiale in Coppa Italia, le due squadre si troveranno di fronte allo stadio Zini per continuare a prepararsi al meglio in vista dell’inizio della stagione 2023/24. Questo sarà un ulteriore banco di prova per entrambe le squadre, che avranno l’opportunità di mettere alla prova le loro tattiche, il loro gioco e valutare il livello di forma dei giocatori. I Grifoni sono freschi di ritorno in Serie A dopo un solo anno d’assenza mentre la Cremonese è appena retrocessa dalla massima serie.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE GENOA

Le probabili formazioni della diretta Cremonese Genoa, match che andrà in scena allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Per la Cremonese, Davide Ballardini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sarr; Ghiglione, Valeri, Ravanelli, Bianchetti; Collocolo, Castagnetti, Bertolacci; Zanimacchia, Vazquez, Okereke. Risponderà il Genoa allenato da Alberto Gilardino con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Martinez; Biraschi, Bani, Dragusin; Martin, Strootman, Melegoni, Frendrup, Hefti; Albert, Puscas.

CREMONESE GENOA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cremonese Genoa, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida amichevole. La vittoria della Cremonese con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Genoa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.











