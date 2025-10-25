Presentazione della diretta Cremonese Inter, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, pronostico finale

Diretta Cremonese Inter Primavera, grigiorossi a rischio playout

Ad aprire le danze oggi, sabato 25 ottobre 2025, nella nona giornata del Campionato Primavera sarà la diretta Cremonese Inter, una sfida in cui saranno in campo due squadre in grossa difficoltà che stanno deludendo le grandi aspettative che tifosi e addetti ai lavori avevano rispetto alla stagione passata, i grigiorossi infatti nell’anno passato avevano finito la stagione nella metà bassa della classifica ma con prestazioni ottime capitanate dal capocannoniere della competizione mentre quest’anno non sono ancora uscite dalla zona playout dove sono incastrati con i loro 4 punti.

Per i nerazzurri sebbene la situazione in classifica sia migliore, le aspettative sono state ancora più deluse, l’anno passato infatti la squadra lombarda è riuscita a vincere lo scudetto dopo un percorso che li ha visti chiudere sul podio, quest’anno invece con l’addio di diversi giocatori per la squadra Under 23, i punti guadagnati sono solo 9 e la posizione in classifica è la tredicesima.

Diretta Cremonese Inter Primavera streaming video, dove vedere la partita

La diretta Cremonese Inter del Campionato Primavera dovrebbe iniziare per le 11.00 e potrà essere seguita in contemporanea da tutti gli appassionati visto che non sarà necessario alcun tipo di abbonamento ma basterà sintonizzarsi su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, o collegarsi in streaming sul sito sportitalia.it o sull’applicazione dove la gara sarà in chiaro.

Cremonese Inter Primavera, probabili formazioni

L’approccio dei due tecnici per la diretta Cremonese Inter del Campionato Primavera dovrebbe vedere la conferma degli undici che hanno giocato l’ultima partita stagionale, i grigiorossi infatti sono riusciti a pareggiare 1-1 in casa del Verona e per questo Elia Pavesi schiererà il 3-5-2 con Cassin tra i pali, Zilio, Prendi e Pavesi come linea difensiva, Lickunas e Achi sulle fasce con Biolchi, Tessadri e Patrignani in mezzo al campo e davanti la coppia Galli e Diaz. I nerazzurri invece sono riusciti a vincere 3-0 con il Napoli e per questo Benito Carbone metterà in campo un 4-3-3 con Taho in porta, Marello, Nenna, Bovio e Avitabile in difesa, Hidalgo, Cerpelletti e Berenbruch a centrocampo, Zouin, Idrissou e Mosconi in attacco.

Quote Cremonese Inter Primavera, pronostico finale

Il risultato che da diversi bookmakers è considerato più facile da vedersi nella diretta Cremonese Inter del Campionato Primavera è la vittoria dei nerazzurri che hanno dalla loro una squadra sulla carta di maggiore talento e più abituata a vincere, nonostante gran parte del gruppo della stagione passata abbia lasciato. I grigiorossi poi stanno avendo grandi difficoltà in fase realizzativa e questo favorisce ulteriormente gli ospiti che anche con una sola rete potrebbero essere in grado di portarsi a casa 3 punti fondamentali che li allontanano da zone pericolose.