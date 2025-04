DIRETTA CREMONESE INTER PRIMAVERA (RISULTATO 0-1): INTERVALLO

Cremonese Inter Primavera 0-1: derby lombardo praticamente a senso unico nella prima frazione di gioco, che però gli ospiti nerazzurri hanno lasciato aperto segnando un solo gol, decisamente poco per la mole di gioco prodotta dall’Inter Primavera, per cui la Cremonese fino a questo momento ha avuto soprattutto il merito di restare a galla e chissà, magari nel secondo tempo potrà provare a scrivere un epilogo differente per un partita dominata dagli ospiti nei primi 45 minuti di gioco.

DIRETTA/ Monza Cremonese Primavera (risultato finale 2-2) video streaming: la riprende Nenè! (6 aprile 2025)

Nella diretta Cremonese Inter Primavera partenza fortissima dei nerazzurri, che sfiorano il gol già al primo minuto e poi passano in vantaggio al 4’ grazie a De Pieri, che spiazza il portiere avversario Tommasi su un calcio di rigore concesso per il netto fallo di Zilio su Mosconi. Poi l’Inter insiste, costruisce almeno quattro occasioni per il raddoppio che però non arriva, lasciando così in bilico il verdetto… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Reggiana Cremonese (risultato finale 1-2): Bianchetti la chiude! (Serie B, 4 aprile 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA CREMONESE INTER PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Cremonese Inter Primavera, dovrete collegarvi al canale 60 di Sportitalia. Per la diretta streaming invece potrete approfittare della trasmissione sul sito e app di Sportitalia.

SI COMINCIA!

Finalmente la diretta Cremonese Inter Primavera può prendere il via: un derby lombardo che rappresenta una grande novità nel corso di questa stagione, mai prima d’ora avevamo avuto sfide tra queste due squadre. Possiamo allora citare soltanto il match di andata come unica sfida: eravamo ancora ad agosto, ultimo giorno del mese, nella terza giornata. L’Inter aveva fatto il suo dovere, anche se era trascorsa un’ora prima che i nerazzurri sbloccassero il risultato: alla fine Thomas Berenbruch aveva innescato il sinistro segnando il suo secondo gol consecutivo, dopo quello arrivato sei giorni prima nella sconfitta contro la Lazio.

Diretta/ Cremonese Juventus Primavera (risultato finale 0-1): la risolve Verde in extremis! (30 marzo 2025)

Non solo: nel finale di partita il centrocampista della nostra Under 20 si era ripetuto timbrando la sua doppietta personale, oggi tra alti e bassi è arrivato a 8 reti ma soprattutto ha già esordito in prima squadra nel ritorno degli ottavi di Champions League, e una doppietta l’avrebbe firmata anche 18 giorni dopo quella alla Cremonese, stavolta in Youth League contro il Manchester City. Ad ogni modo noi adesso siamo arrivati al momento in cui dobbiamo lasciar parlare i protagonisti in campo e raccontare la cronaca di questa partita, la diretta Cremonese Inter Primavera può davvero cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

SFIDA LOMBARDA

Obiettivi differenti, stesso fame. La diretta Cremonese Inter Primavera è una partita fondamentale per entrambe le formazioni che si daranno dunque battaglia in questo sabato 12 aprile 2025 alle ore 13:00 in casa dei grigiorossi. La Cremonese è attualmente salva con 38 punti contro i 32 del Bologna, un gap che si sta consolidando grazie ai pareggi contro Empoli, Sampdoria e Monza nelle ultime uscite, tra l’altro tutti e tre con il punteggio di 2-2.

L’Inter invece ha interrotto con la sconfitta per 1-0 con la Lazio la sua serie positiva di otto partite consecutive dove i nerazzurri hanno vinto con Lecce, Udinese, Monza, Bologna, Fiorentina e Sassuolo più i pareggi contro Milan e Cagliari.

LE PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE INTER PRIMAVERA

La Cremonese si disporrà secondo il 3-5-2 con Tommasi in porta, difeso da Zillo, Bassi e Pavesi. Agiranno da esterni Triacca e Tosi con Lorkipanidze, Spaggiara e Lottici a centrocampo. In attacco il tandem offensivo Cabbiani-Ragnoli Galli.

L’Inter invece scenderà in campo con il 4-3-3 con Zamarian in porta. Pacchetto arretrato firmato da Della Mora, Re Cecconi, Maye e Motta. A centrocampo invece Venturini, Bovo e Topalovic mentre davanti De Pieri, Lavelli e Zouin.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CREMONESE INTER PRIMAVERA

Partono con i favori del pronostico gli ospiti dato che l’Inter è quotata a 1.85 mentre l’1 fisso della Cremonese a 3.40 con pareggio a 3.75. Gol a 1.48, No Gol più alto a 2.30.