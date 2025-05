DIRETTA CREMONESE JUVE STABIA, LOMBARDI PER LA RIMONTA

Comincia domenica 25 maggio 2025 alle ore 17:15 la diretta Cremonese Juve Stabia. Presso lo Stadio Giovanni Zini di Cremona i biancorossi vanno a caccia della rimonta dopo aver perso per 2 a 1 la partita d’andata al Menti di Castellammare di Stabia. La classifica finale della stagione regolare potrebbe ancora una volta essere determinante per decretare chi si aggiudicherà il doppio confronto di queste semifinali per accedere alla finale che vale la promozione in Serie A.

DIRETTA/ Juve Stabia Cremonese (risultato finale 2-1): accorcia Johnsen! (21 maggio 2025)

Ai padroni di casa serve infatti soltanto un gol per poter rimettere il punteggio in equilibrio e, se così dovesse terminare la sfida, passerebbero loro il turno forzando le Vespe all’eliminazione. I gialloblu non hanno alcuna intenzione di abbandonare le proprie speranze di lasciare la cadetteria e cercheranno di approdare nel massimo campionato difendendo, o ampliando, il vantaggio acquisito qualche giorno fa all’interno delle mura amiche. La sfida di ritorno tra la quarta e la quinta classificata del torneo sta per cominciare.

Diretta/ Cremonese Bologna Primavera (risultato finale 1-1): un punto a testa! (18 maggio 2025)

DIRETTA CREMONESE JUVE STABIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La Serie B prosegue anche dopo la stagione regolare con i playoff ed i playout e, come accaduto pure durante l’anno, anche queste sfide sono trasmesse in esclusiva da DAZN, compresa la diretta Cremonese Juve Stabia. Gli abbonati possono seguire la partita in streaming utilizzando l’applicazione oppure accedendo al sito ufficiale della piattaforma.

DIRETTA CREMONESE JUVE STABIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Cremonese Juve Stabia ci fanno pensare a due schieramenti abbastanza simili rispetto a quanto ammirato all’andata. I padroni di casa potrebbero modificare qualcosa dopo la sconfitta esterna patita in Campania anche se il modulo scelto da mister Giovanni Stroppa dovrebbe comunque essere il 3-5-2 con Fulignati, Ceccherini, Folino, Bianchetti, Barbieri, Castagnetti, Collocolo, Vandeputte, Azzi, Johnsen e De Luca. Riconfermatissimo invece l’undici selezionato dal tecnico Pagliuca per i suoi gialloblu che, quasi sicuramente, partiranno usando il modulo 3-4-2-1 con Thiam, Ruggero, Peda, Bellich, Mussolini, Mosti, Pierobon, Andreoni, Piscopo, Candellone e Adorante.

DIRETTA/ Juve Stabia Palermo (risultato finale 1-0), siciliani eliminati (Playoff Serie B, 17 maggio 2025)

DIRETTA CREMONESE JUVE STABIA, LE QUOTE

Il parere dei bookmakers sembra unanime nell’indicare i padroni di casa come principali indiziati per trionfare nella diretta Cremonese Juve Stabia, a giudicare dalle quote emerse nei giorni precedenti all’evento. Stando infatti ad esempio a Snai e Sisal, la vittoria dei grigiorossi è quotata a non più di 1.65. Questa valutazione è di fatto in netto contrasto con l’eventuale successo dei gialloblu, pagato appunto addirittura a 5.00. Una via di mezzo, sebbene anche questa sia di non semplice concretizzazione, può invece essere rappresentata dal pareggio, con il segno x fissato a 4.00.