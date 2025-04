DIRETTA CREMONESE JUVE STABIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cremonese Juve Stabia si presentano alla diretta con profili simili ma sfumature che rendono il confronto interessante. I lombardi segnano di più (1.62 gol a partita contro 1.19) e tendono a giocare match più ricchi di reti, come dimostrano le alte percentuali di Over 1.5 (75%) e Over 2.5 (62.5%). La Juve Stabia, però, è più solida: concede meno (1.12 gol subiti contro 1.19) e mantiene la porta inviolata più spesso (9 gare contro le 7 dei grigiorossi). Le due squadre si equivalgono nella frequenza di partite con almeno un gol nel primo tempo (entrambe al 68.75%), ma la Cremonese si dimostra più incisiva nei primi 45’, con un 31.25% di Over 1.5 contro il 37.5% degli ospiti, che partono di solito più lentamente.

Il dato sulle gare con entrambe le squadre a segno (53.12% per la Cremonese, 56.25% per la Juve Stabia) evidenzia una tendenza a partite aperte, dove gli equilibri possono spezzarsi in qualsiasi momento. A livello disciplinare, entrambe le squadre si muovono su numeri elevati: la Juve Stabia ha una media di 2.91 cartellini gialli a partita, contro i 2.72 della Cremonese. Anche sul fronte dei corner, i padroni di casa producono di più (5.66 di media a 4.34), segnale di una spinta offensiva costante. (agg. Gianmarco Mnanara)

DOVE VEDERE DIRETTA CREMONESE JUVE STABIA, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Cremonese Juve Stabia? Allora l’unica soluzione sarà quella di abbonarvi al pacchetto Calcio di Sky. Per la diretta streaming invece spazio all’applicazione Sky Go.

CREMONESE JUVE STABIA, VESPE IN TRASFERTA

Una sfida ai piani alti, anzi, altissimi in questa 33esima giornata di Serie B. La diretta Cremonese Juve Stabia, in programma domenica 13 aprile 2025 alle ore 15:00, vedrà sfidarsi la quarta e la quinta della classifica.

La Cremonese è in un periodo positivo: un ottimo mese di marzo con due pareggi e altrettante vittorie contro Catanzaro e Palermo. Ad aprile vince inizio perfetto con il 2-1 inflitto alla Reggiana grazie ai gol di De Luca e Bianchetti.

La Juve Stabia è in netta ripresa dopo le sconfitte contro Pisa e Cittadella più il pareggio esterno con il Mantova. I successi sono arrivati da metà marzo in poi con i nove punti su nove con Modena, Cesena e Salernitana.

LE PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE JUVE STABIA

La Cremonese giocherà con il modulo 3-5-2 con Fulignati in porta, protetto dalla difesa composta da Ceccherini, Ravanelli e Bianchetti. A centrocampo spazio a Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte e Azzi mentre De Luca-Johsen sarà la coppa d’attacco.

La Juve Stabia replica con lo stesso identico assetto tattico. Tra i pali Thiam, difeso dal terzetto Ruggero, Peda e Bellich. Nella zona nevralgica del campo Floriani, Leone, Piscopo, Buglio e Fortini con Adorante e Candellone davanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CREMONESE JUVE STABIA

La squadra favorita è la Cremonese, data a 1.70. Il 2 fisso per la Juve Stabia è quotato a 5.25 mentre la X è a 3.70. Over e Under 2.5 rispettivamente a 1.93 e 1.80.